زلزله 3.6 ریشتری خورموج را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پایگاه داده برخط مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتری در عمق 15 کیلومتری زمین در موقعیت 51.52 طول جغرافیایی و 28.52 عرض جغرافیایی ساعت 19 و دو دقیقه چهارشنبه خورموج را لرزاند.

پیش از این نیز 9 زمین لرزه دیگر از بامداد امروز تاکنون نقاط مختلف استان بوشهر را لرزانده بود.

ساعت یک و 10 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.8 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 20 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.74 طول جغرفیایی و موقعیت 28.46 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت سه و 9 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.6 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 16 کلیومتری زمین منطقه آبدان شهرستان دیر را در موقعیت 51.88 طول جغرفیایی و موقعیت 28.24 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت سه و 17 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.4درجه در مقیاس ریشتر در عمق هشت کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.78 طول جغرفیایی و موقعیت 28.32 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت پنج و 11 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه درجه در مقیاس ریشتر در عمق 18 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.63 طول جغرفیایی و موقعیت 28.49 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت پنج و 51 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 14 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.51 طول جغرفیایی و موقعیت 28.46 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت هفت و چهار دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه درجه در مقیاس ریشتر در عمق 18 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.76 طول جغرفیایی و موقعیت 28.19 عرض جغرافیایی لرزاند.

ساعت 10 و 34 دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 15 کلیومتری زمین منطقه کاکی را در موقعیت 51.57 طول جغرفیایی و موقعیت 28.42 عرض جغرافیایی لرزاند.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.3 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 20 کلیومتری زمین ساعت 13و 37 دقیقه منطقه کاکی شهرستان دشتی را در موقعیت 51.51 طول جغرفیایی و موقعیت 28.41 عرض جغرافیایی لرزاند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.4 درجه در مقیاس ریشتر در عمق هشت کلیومتری زمین ساعت 14 و56 دقیقه منطقه آبدان شهرستان دیر را در موقعیت 51.85 طول جغرفیایی و موقعیت 28.25 عرض جغرافیایی لرزاند.

گزارشی از خسارت‌های این زمین لرزه‌ها مخابره نشده است.