حمایت آمریکا از مخالفان مسلح سوری به تکرار حوادث 11 سپتامبر منجر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با رویترز اظهار داشت: حمایت آمریکا از مخالفان مسلح سوری به تشدید حملات علیه آمریکا همچون حملات 11 سپتامبر منجر خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: به محض اینکه آتش تروریسم در سوریه شعله ور شود گدازه های آن سرتاسر جهان را در برخواهد گرفت.

مقداد نسبت به حمایت تسلیحاتی آمریکا و اتحادیه اروپا از مخالفان سوریه هشدار داد و اعلام کرد: اگر تروریست ها در سوریه موفق شوند پس از آن به هر مکانی دیگری در جهان خواهند رفت.

معاون وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: بسیاری از تروریست ها در سوریه اروپایی هستند که از 37 ملیت مختلف هستند. برخی از این افراد از منطقه چچن روسیه (زادگاه مظنون انفجارهای بوستون) به سوریه آمده اند.