امام جمعه کرمان: مقاومت ملت ایران تا پیروزی نهایی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به سالروز شکست آمریکا در افغانستان و خروج مفتضحانه این کشور، اظهار داشت: نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران امروز کارهای بزرگی در تاریخ جامعه انسانی رقم زده که منشأ بیداری، نه فقط در جغرافیای جهان اسلام، بلکه به جغرافیای غرب و دانشگاه‌های آن‌ها نیز کشیده شده است و آمریکا در منطقه در حال شکست و فرار است.

وی با تشریح چهار جریان مخرب در تاریخ معاصر شامل استکبار، استعمار، استبداد و جریان انحراف افزود: جریان استکبار مدت‌هاست دنیا را می‌آزارد و منابع ملت‌ها را غارت می‌کند؛ نمونه بارز آن را در اظهارات رؤسای جمهور متوهم و جنایتکار آمریکا می‌بینیم که با چه صراحتی اسامی را در دنیا تغییر داده و به نفع خود مصادره می‌کنند و کشور ما نیز در طول تاریخ از این جریان منفی مصون نبوده است.

وی ادامه داد: جریان استعمار نیز همواره با پرچم به ظاهر خیرخواهی، عمران و آبادانی کشورها وارد شده، اما در حقیقت به دنبال غارت ثروت اقوام و ملت‌هاست.

امام جمعه کرمان افزود: همچنین یکی از فلسفه‌های انقلاب اسلامی، مبارزه با استبداد داخلی و زورگویی‌هایی است که ملت برای رهایی از آن رنج‌های فراوانی تحمل کردند؛ چنان‌که جریان انحراف نیز با طراحی فتنه‌ها بروز می‌کند تا جامعه را از عدل، حق و خدا فاصله دهد و از این‌رو باید از کسانی که با این چهار جریان همواره مبارزه کرده و می‌کنند، تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام علیدادی‌سلیمانی، با اشاره به زمین‌گیر شدن همکاران خائن استکبار در منطقه و ضعف آن‌ها در دفاع از منافع آمریکا، بر جایگاه ممتاز ایران در معادلات منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: مردم مبعوث‌شده ما، دو فرضیه اصلی اطلاعاتی غرب را باطل کردند؛ نخست این تصور که با ترور هرم نظام، انقلاب سقوط می‌کند که چنین نشد و دوم تلاش غرب برای ناامن‌سازی خیابان‌ها به قصد براندازی، در حالی که خیابان‌ها همچنان در اختیار مردم انقلاب‌ دوست و اسلام‌دوست است و تمامی محاسبات اطلاعاتی دشمن را خنثی کرده است.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از دستاوردهای بزرگ انقلاب خاطرنشان کرد: دنیا باید بداند همان‌طور که این مردم به فرمان امام راحل (ره) بانی جریانات مثبت و نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی، بسیج، سپاه قدرتمند و پشتیبان ارتش قهرمان بوده‌اند، امروز نیز با همان قدرت پشتیبان نظام و رزمندگان اسلام هستند و جمهوری اسلامی در موضوعاتی چون حقوق هسته‌ای و امنیت تنگه هرمز، به هیچ‌ وجه عقب‌نشینی نخواهد کرد.