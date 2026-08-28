استکبار جهانی به سمت جنگ روانی تغییر رویه داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن فاضلیان در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه همدان با تبیین ابعاد جدید جنگهای ترکیبی دشمنان بر ضرورت حفظ انسجام ملی و وحدت میان ملت و مسئولان تاکید کرد.
وی با گرامیداشت هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص)، خاطرنشان کرد: استکبار جهانی پس از ناکامی در جبهههای نظامی در برابر ملت ایران و جبهه مقاومت اکنون به سمت استفاده از حربههای اقتصادی و جنگهای روانی تغییر رویه داده است.
امام جمعه موقت همدان اظهار کرد: دشمنان با هدف ایجاد شکاف میان مردم و دولت و همچنین میان جریانهای مختلف سیاسی بهدنبال ترویج ناامیدی هستند اما با تکیه بر وحدت و انسجام ملی میتوان تمامی این نقشههای تفرقهافکنانه را خنثی کرد.
وی با استناد به حدیث شریف نبوی «الجماعتُ رحمةٌ والفرقةُ عذابٌ» حضور مقتدرانه ملت ایران در عرصههای مختلف را نمادی از جماعت رحمتآفرین دانست که محاسبات دشمن را در مسیر شکست ایران به چالش کشیده است.
حجت الاسلام فاضلیان در ادامه سخنان خود با خطاب قرار دادن دولتمردان و مردم بر ۲ محور بهبود معیشت و مدیریت منابع تاکید کرد و افزود: مسئولان باید با تمام توان بر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تمرکز کنند.
وی در ادامه از آحاد مردم خواست تا اصل صرفهجویی و مصرف بهینه در منابع انرژی نظیر آب، برق و گاز را به عنوان یک وظیفه اجتماعی جدی تلقی کنند و تصریح کرد: مدیریت صحیح مصرف نه تنها از هدررفت منابع جلوگیری میکند بلکه به توزیع عادلانه خدمات و کاهش قطعیها در سطح کشور کمک خواهد کرد.
امام جمعه موقت همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به بزرگداشت «شهدای خدمت» پرداخت و ضمن یادبود رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی و سایر وزرای شهید مسیر خدمتگزاران در راه اعتلای نظام اسلامی را ستود.
حجت الاسلام فاضلیان همچنین با اشاره به حضور استاندار همدان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی در میز خدمت نماز جمعه از تعامل مستقیم مسئولان با مردم و اقدامات صورتگرفته در استان قدردانی کرد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ هوشیاری مستمر در برابر تهدیدات دشمن تاکید کرد و گفت: ملت ایران با تداوم حضور در میدانها و پایبندی به آرمانهای انقلاب دشمن را مایوس خواهد کرد.
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