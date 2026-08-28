سازماندهی طرح مدیریت محله محور در ۲۰۰۰ منطقه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه همدان با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور از اقدامات انجام شده در استان همدان برای مقابله با مشکل ناترازی انرژی خبر داد و گفت: با وجود برخی آسیبها به زیرساختهای انرژی میزان تولید و تزریق برق به شبکه سراسری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: استان همدان مجوز احداث ۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را صادر کرده که از این میزان ۱۰۰۰ مگاوات در دست اجرا است و ۱۱۰ مگاوات نیز در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
استاندار همدان افزود: با تکمیل این ظرفیت همدان نهتنها برق مصرفی خود را در پیک تابستان تامین میکند بلکه مازاد تولید را به شبکه سراسری تزریق خواهد کرد.
ملانوریشمسی با اشاره به بهرهبرداری از یکهزار و ۲۶۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت با اعتباری افزون بر ۳۷ هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: اولویت اصلی مدیریت استان تکمیل پروژههایی است که سالها بلاتکلیف مانده بودند.
وی از جذب بیش از ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ۲ سال اخیر خبر داد که با کل سرمایهگذاریهای خارجی تاریخ استان برابری میکند.
استاندار همدان درباره وضعیت مسکن در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹ هزار واحد مسکونی در سطح استان در دست ساخت است و با الحاق یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین جدید به محدوده شهری روند ساختوساز شتاب گرفته و در یک سال اخیر ۸ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تحویل متقاضیان شده است.
ملانوریشمسی در تشریح اقدامات حوزه سلامت نیز گفت: با خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس مکانیزه، راهاندازی مرکز آنژیوگرافی دولتی در ملایر و تامین دستگاه «پتاسکن» برای تشخیص سرطان تلاش شده وابستگی مردم به خدمات درمانی تهران کاهش یابد.
وی با تاکید بر ضرورت مردمیسازی امور، بیان کرد: با هدف تحقق مردمسالاری دینی طرح مدیریت محلهمحور در بیش از ۲ هزار محله استان سازماندهی شده است.
استاندار همدان با اشاره به کارکردهای اجتماعی مساجد در صدر اسلام، افزود: با احیای این کارکردها مساجد به پایگاهی برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب و حل مشکلات مردم تبدیل شدهاند.
ملانوریشمسی در پایان با تاکید بر اهمیت «جهاد تبیین» و لزوم آگاهیبخشی نسبت به تهدیدات دشمن از وحدت و همدلی میان ارکان مدیریتی استان اعم از نماینده ولیفقیه، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و نیروهای مسلح به عنوان رمز پیشرفت و توسعه همدان یاد کرد.
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