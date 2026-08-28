به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: سال گذشته با وجود حوادث و مشکلات فراوان، دولت و وزرا در حد توان خود برای ساختن کشور و حل مشکلات مردم تلاش کردند و استمرار این تلاشها در شرایط دشوار امروز شایسته قدردانی است.
وی با بیان اینکه قدردانی از تلاش مسئولان وظیفهای اخلاقی است، افزود: در شرایط سخت کنونی، دولت با جدیت و کوشش برای حل مشکلات مردم فعالیت میکند و باید از خدمتگزاران مردم در مسیر انجام وظایفشان تشکر کرد.
امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه ربیعالاول و هفته وحدت گفت: این هفته به دلیل اختلاف نظر درباره تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) از دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول، به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است تا مسلمانان با کنار گذاشتن اختلافات، بر مشترکات خود تأکید کنند.
نورمفیدی با اشاره به شرایط جهان اسلام و فشارهای واردشده بر مسلمانان، وحدت را مهمترین عامل مقابله با دشمنان دانست و اظهار کرد: اگر امت اسلامی متحد و دلهای مسلمانان با یکدیگر همراه باشد، هیچ دشمنی جرأت نمیکند عظمت و قدرت این امت را درهم بشکند.
وی ادامه داد: آنچه امروز در فلسطین، یمن و لبنان شاهد آن هستیم، اهمیت وحدت مسلمانان را بیش از گذشته آشکار کرده است. دشمنان اسلام زمانی میتوانند به اهداف خود برسند که میان مسلمانان اختلاف و تفرقه ایجاد شود.
امام جمعه گرگان با استناد به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در خطبه قاصعه نهجالبلاغه، خاطرنشان کرد: حضرت علی(ع) در بررسی سرنوشت امتهای گذشته، عامل عزت، شوکت و قدرت آنان را وحدت، یکپارچگی و الفت معرفی میکند و در مقابل، تفرقه و اختلاف را از عوامل شکست و سست شدن قدرت جوامع میداند.
نورمفیدی با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر چیز به نزدیک شدن دلها نیاز دارد، گفت: اختلاف نظر و نقد ممکن است وجود داشته باشد، اما نقد با تفرقه متفاوت است و نباید اجازه داد اختلاف دیدگاهها به دشمنی و شکاف در جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به آنچه رئیسجمهور آمریکا درباره اعمال فشار اقتصادی شدید علیه ایران مطرح کرده است، اظهار کرد: تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران موضوع جدیدی نیست و کشورمان حدود ۴۷ سال است که با تحریمهای مختلف مواجه بوده و در این مدت تجربه زیادی برای مقابله با فشارهای اقتصادی به دست آورده است.
امام جمعه گرگان افزود: دشمنان تلاش میکنند با افزایش فشارهای اقتصادی ایران را تسلیم کنند، اما کشوری که ۴۷ سال در برابر تحریمها و فشارها ایستادگی کرده است، قرار نیست اکنون تسلیم خواستههای آنان شود.
نورمفیدی با اشاره به اینکه حتی برخی تحلیلگران درباره توان آمریکا برای اعمال چنین فشارهایی با تردید سخن میگویند، گفت: در برابر فشارهای اقتصادی، ایران نیز ظرفیتهایی برای مقابله دارد و موضوع تنگه هرمز از جمله مسائلی است که در محاسبات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان اهمیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی نیازمند صبر و همراهی بیشتر مردم و مسئولان است، اظهار کرد: مشکلات وجود دارد و باید آنها را پذیرفت، اما در چنین شرایطی همه باید دست به دست هم دهند، دلها را به یکدیگر نزدیک کنند و این مقطع دشوار را با صبر و همدلی پشت سر بگذارند.
امام جمعه گرگان گفت: ملت ایران در طول سالهای گذشته در برابر فشارها ایستادگی کرده و امروز نیز با حفظ وحدت و انسجام میتواند از این مرحله عبور کند و به سمت پیشرفت کشور و خدمت بهتر به مردم حرکت کند.
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