دمپسی در آسیا/ حمایت از ژاپن؛ تهدید کره و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، ژنرال "مارتین دمپسی" دیروز پنجشنبه با نظامیان امریکایی مستقر در پایگاه هوایی "یوکوتا" دیدار کرد و امروز نیز قرار است با مقامات ارشد کشور ژاپن از جمله وزیر دفاع این کشور به گفتگو بنشیند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که به دلیل افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، به آسیا سفر کرده، در جمع نظامیان امریکایی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از جنگ آماده شدن برای آن است.

همزمان با سفر دمپسی به آسیا آمریکا موشک های بالستیک خود را نیز در جزیره گوآم مستقر کرده و ژاپن نیز اقدام به نصب موشک های کروز در نقاط حساس شهرهایی همچون توکیو کرده است.

دمپسی در این سخنان با اشاره به موضوع کره شمالی گفت: چین به ما وعده داده که در اقداماتی که برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی انجام می شود مشارکت کند.

این در حالی است که کره شمالی خواستار رفع تحریم های شورای امنیت و پایان رزمایش مشترک کره جنوبی و امریکا در قبال آغاز مذاکرات شده است. پیونگ یانگ و کشورهای آمریکا، کره جنوبی، روسیه، چین و ژاپن تا چند سال قبل مذاکراتی را تحت عنوان مذاکرات شش جانبه انجام می دادند. هدف از این مذاکرات پایان دادن به فعالیت های هسته ای کره شمالی بود اما کارشکنی برخی کشورها موجب شد تا این مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به پایان برسد.

اما اکنون همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، پیونگ یانگ بار دیگر خواستار از سرگیری این مذاکرات شده است.

دمپسی در سخنان خود به موضوع دیگری اشاره کرد و آن تنش های میان چین و ژاپن بود. البته به غیر از ژاپن سایر کشورهای آسیایی از جمله هند و ویتنام نیز در مورد دریایی چین با پکن تنش دارند.

دمپسی در سخنان خود به مقامات توکیو اطمنیان داد که امریکا در برخورد با تهدیدها از ژاپن حمایت می کند.