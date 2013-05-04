حسن بیادی عضو پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مدیریت شهری تهران در ۱۰ سال گذشته کمک زیادی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کرده است، به عنوان نمونه ما نیازی به تبلیغ نداشته و نداریم اما به بهانه کمک به دو باشگاه تبلیغاتی را روی پیراهنهای دو تیم قرار دادیم.
وی در همین خصوص افزود: من به نام اشخاص کار ندارم اما همچون گذشته که عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بودم، اعتقاد دارم خطای بزرگی که طی سالیان اخیر در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رخ داده این است که این دو باشگاه به جای آنکه مولد و بازیکن ساز باشند، تبدیل به باشگاههایی مصرفگرا و هزینه بر شدهاند.
عضو پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: بنابر این بسیاری از نابسامانیهایی که در حال حاضر در نقل و انتقالات لیگ برتر شاهد هستیم، از این دو باشگاه نشات میگیرد و زمانی که این دو تیم نتیجه نمیگیرند، باعث ایجاد نابسامانیهای دیگری نیز در جامعه میشوند.
وی تصریح کرد: وقتی میبینیم دو تیم استقلال و پرسپولیس مقابل تیمی معمولی نتیجه نمیگیرند، بازیکنان آن تیمهای معمولی با بازیکنان این دو تیم چه تفاوتی دارند، آیا تنها نامهای بزرگ باید پولهای زیادی بگیرند؟ آیا نباید بازیکن نسبت به پیراهن تیم خود عرق نیز داشته باشد. پرسپولیس و استقلال طی سالهای اخیر چه تولیداتی داشتهاند؟
بیادی خاطرنشان کرد: در فوتبال ایران به ندرت شاهد حضور باشگاههای خصوصی هستیم و تقریبا همه باشگاهها دارای بودجه مستقیم و مخصوص دولتی هستند اما این وضع برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صادق نیست. به عنوان نمونه باشگاهی مانند سپاهان از کجا بودجه میآورد؟
وی تاکید کرد: باشگاهی مانند پرسپولیس دارای الگوهای حرفهای مانند وحید هاشمیان و مهدی مهدوی کیا است، در حال حاضر تیم پرسپولیس چند بازیکن حرفهای در رفتار و عمل مانند مهدوی کیا و هاشمیان دارد؟
عضو پیشین هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: همچنان معتقدم برای حل مشکلات و معضلات فوتبال در رقابتهای لیگ برتر باید این لیگ را به مدت یکسال تعطیل کرد تا با برنامه ریزی درست و اصولی توسط مدیرانی متخصص و همچنین با تصمیماتی استراتژیک، این رقابتها دوباره آغاز شود چون با اوضاع فعلی فوتبال و رانتهایی که در کنار آن بوجود آمده تغییر و تعویض افراد تاثیر زیادی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
نظر شما