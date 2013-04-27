به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان استاندارد بوشهر، مراکز عرضه این استان را مورد بازدید و بازرسی قرار دادند و در این بازدید که به صورت ماهیانه و طبق برنامه‌ی اعلام شده توسط اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت صورت می‌گیرد، کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری را که فاقد علامت استاندارد هستند، از سطح بازار جمع‌آوری می‌شوند.

رئیس اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت بوشهر ضمن اشاره به بازدید اخیر کارشناسان این اداره کل در اردیبهشت امسال از فروشگاه‌های بزرگ سطح شهر بوشهر، از جمع‌آوری کالای فاقد استانداردی تحت عنوان نودل با طعم قارچ که محصول استان البرز است، اشاره کرد.

فریده مواجی اظهار داشت: کلیه نمونه‌های پلمپ شده جهت انجام آزمون و طی نمودن مراحل قانونی در اختیار واحد حقوقی اداره کل استاندارد استان بوشهر قرار داده شده است.

مواجی تصریح کرد: بازدید و بازرسی از سایر فروشگاه‌های شهرستان‌های استان بوشهر همچنان ادامه دارد.