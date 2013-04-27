هشدار طالبان درباره آغاز موج جدید حملات انتحاری/ افزایش تلفات انفجار پاکستان به 40 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی افغانی اعلام کرد که یکی از اعضای طالبان به سوی 5 پلیس در یک ایست بازرسی در ولایت قندوز در 250 کیلومتری شمال شهر کابل شلیک و باعث مرگ آنها شد.

"حامد آقا" رئیس پلیس ولایت قندوز افزود: فرد مسلح فورا صحنه حادثه را ترک و متواری شد و تحقیقات در این باره آغاز شده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها از مکانی نامشخص ضمن پذیرش این حمله اعلام کرد که طالبان پس از این تیراندازی تسلیحات نیروهای پلیس را در اختیار گرفتند.

خبر دیگر اینکه طالبان افغانستان امروز شنبه با اشاره به آغاز موج جدید حملات انتحاری گسترده علیه پایگاه نظامیان خارجی و مناطق دیپلماتیک از آن به عنوان بخشی از آغاز حملات در فصل بهار یاد کرد.

پیش بینی می شود که با افزایش حملات طالبان در فصل بهار، نیروهای ایساف و افغانی تدابیر امنیتی خود را در بخشهای مختلف این کشور افزایش دادند.

خبر دیگر اینکه تلفات انفجار در نشست سیاسی "حزب ملی عوامی" در کراچی در جنوب پاکستان به 11 کشته از جمله یک کودک و 40 زخمی رسید که حال 15 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

گفته می شود هدف از این انفجار که در یک خودروی بمب گذاری شده جاسازی شده و از راه دور کنترل می شد، ترور "بشیرخان" رهبر حزب ملی عوامی بود.