درگیریهای مسلحانه در ولایت هرات/ 37 عضو طالبان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در جریان درگیریهای مسلحانه در ولایت هرات در 640 کیلومتری غرب شهر کابل دستکم هشت عضو طالبان کشته و دو فرد دیگر بازداشت شدند.

در جریان عملیات واحدهای پلیس افغانستان علیه مواضع طالبان که چندین ساعت به طول انجامید، هشت نفر کشته شدند.

مقامات پلیس هنوز درباره تلفات نیروهای امنیتی اظهار نظر نکرده اند. طالبان نیز هنوز در این باره واکنش نشان نداده است.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد: در عملیات مختلف پلیس در بخشهای مختلف در 24 ساعت گذشته 37 عضو طالبان کشته شدند.

بر اساس این گزارش پلیس ملی افغانستان با حمایت ارتش و نیروهای ناتو 7 عملیات پاکسازی را در 24 ساعت گذشته در ولایت های ننگرهار، بغلان، قندهار، زابل، وردک، غزنی و پکتیکا انجام داد.

در این عملیات همچنین 13 عضو طالبان زخمی و 11 فرد دیگر بازداشت شدند. پلیس همچنین موفق به ضبط و کشف تسلیحات شبه نظامیان شد.

وزارت کشور افغانستان در گزارشهای خود اعلام کرده که در جریان عملیات ماه گذشته نیروهای افغانی و ناتو در بخشهای مختلف این کشور دستکم 230 عضو طالبان کشته، 81 نفر زخمی و 200 فرد دیگر بازداشت شدند.

همچنین پلیس ولایت جوزجان اعلام کرد که در حمله شبانه طالبان به یک ایست بازرسی در شمال افغانستان سه پلیس کشته شدند.