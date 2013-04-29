بودجه فصل آینده استقلال کمتر از سپاهان و پرسپولیس/ 3 میلیون دلار نیاز ارزی!

احمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه ارزی و ریالی باشگاه استقلال در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل باشگاه استقلال در آخرین نشست اعضای هیات مدیره، بودجه فصل 92- 93 را متناسب با بودجه فصل 91-92 ارائه کرد که به تصویب اکثریت اعضای هیات رئیسه رسید.

وی اضافه کرد: همه اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال مصوب کردند بودجه فصل آینده این باشگاه 20 درصد از بودجه باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس کمتر باشد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال همچنین تصریح کرد: سال گذشته بودجه مصوب هیات مدیره 17 میلیارد تومان بود که این بودجه مبنای محاسبات بودجه فصل آینده در نظر گرفته شد. ضمن اینکه در بخش ارزی بودجه نیز باشگاه استقلال نیاز به 3 میلیون دلار دارد که باید ببینیم مبنای تخصیص آن ارز مبادله‌ای خواهد بود یا ارز آزاد؟

شهریاری در پاسخ به این پرسش که تا به امروز به طور میانگین چند درصد از قرارداد بازیکنان تیم پرداخت شده است، گفت: ما تا به امروز حدود 13.5 میلیارد تومان در باشگاه استقلال هزینه کرده‌ایم که بخشی از این پول به پرداخت قرارداد بازیکنان اختصاص پیدا کرده، ما تا این لحظه به طور میانگین 60 تا 70 درصد قرارداد بازیکنان تیم را پرداخت کرده‌ایم.