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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۱

استقلالی‌ها قبل از پایان فصل به پول می‌رسند

استقلالی‌ها قبل از پایان فصل به پول می‌رسند

هیات مدیره باشگاه استقلال در نظر دارد بخش دیگری از قراداد اعضای این تیم را تا قبل از پایان فصل لیگ برتر فوتبال پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال برای افزایش روحیه بازیکنان این تیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا به دنبال این هستند تا بخش دیگری از مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند. به همین منظور اعضای هیات مدیره این باشگاه در نشست امروز یکشنبه خود تصمیم بر آن گرفتند تا بخش بعدی قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم را تا قبل از پایان فصل پرداخت کنند و این موضوع را به اطلاع هیات مدیره باشگاه رساندند.

قبل از بازی با الهلال عربستان نیز یک بخش از مطالبات بازیکنان پرداخت شده بود.

کد مطلب 2037493

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