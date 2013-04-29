به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون دولتی سوریه خبر ترور نافرجام نخست وزیر سوریه در انفجار امروز منطقه المزه دمشق را تایید کرد.
این شبکه تلویزیونی همچنین اعلام کرد: وائل الحلقی پس از این انفجار در دفتر کارخود در دمشق حاضر شده و در ریاست جلسه هیئت وزیران این کشور را برعهده گرفته است.
از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی مدعی شد در انفجار امروز محافظ شخصی نخست وزیر سوریه کشته شده است. این خبر تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
"علی حیدر" وزیر آشتی ملی سوریه نیز در گفتگو با شبکه المیادین دقایقی پیش اعلام کرد: وائل الحلقی در انفجار امروز هیچ آسیبی ندیده و هم اکنون در دفتر نخست وزیری حضور دارد.
شبکه الاخباریه سوریه صبح امروز از انفجار تروریستی در منطقه المزه دمشق ر نزدیکی یک مدرسه خبر داد که طی آن تاکنون حداقل 10 نفر زخمی شده اند.
منابع آگاه در دمشق تاکید دارند که این عملیات تروریستی با هدف ترور نخست وزیر سوریه انجام شد اما تروریستها در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
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