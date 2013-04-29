تلویزیون دولتی سوریه خبر ترور نافرجام نخست وزیر این کشور در انفجار امروز دمشق را تایید و اعلام کرد: وائل الحلقی هیچ آسیبی ندیده است و جلسه هیئت وزیران سوریه هم اکنون به ریاست وی در حال برگزاری است.