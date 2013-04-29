ابلاغ پرداخت تسهیلات بازسازی 1800 واحد مسکونی مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند اظهار داشت: پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض به میزان 416 میلیارد ریال به استان ابلاغ شد که این میزان تسهیلات که کارمزد آن چهار درصد است، برای بازسازی هر واحد مسکونی شهری 200 میلیون ریال و واحد مسکونی روستایی 150میلیون ریال تسهیلات پرداخت میشود.
وی بیان کرد: این میزان تسهیلات برای بازسازی یکهزار واحد مسکونی شهری و 800 واحد مسکونی روستایی پرداخت میشود.
استاندار بوشهر همچنین از اختصاص 50 میلیارد ریال تسهیلات برای تعمیر واحدهای آسیب دیده از زلزله خبر داد و تصریح کرد: به هر واحد مسکونی آسیب دیده که نیاز به تعمیر دارد 100 میلیون ریال وام پرداخت میشود که 500 واحد مسکونی مشمول این مصوبه میشوند.
حسنوند اختصاص تسهیلات حصار کشی منازل را مورد اشاره قرار داد و افزود: یکهزار و 800 واحد مسکونی که نیاز به حصارکشی دارند به هر واحد 20 میلیون ریال تسهیلات با بهره کم پرداخت میشود که 36 میلیارد ریال به این منظور اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه 100 واحد تجاری بر اثر زلزله آسیب دیدهاند، گفت: برای بازسازی این واحدها 10 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است که به ازاء هر واحد 100 میلیون ریال وام پرداخت میشود.
اختصاص 60 میلیارد ریال برای کمک بلاعوض معیشتی و به خانواده فوت شدگان
استاندار بوشهر ادامه داد: مبلغ 266 میلیارد ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران برای جبران خسارت ناشی از زلزله بهعنوان کمک در اختیار بنیاد مسکن قرار میگیرد تا برای بازسازی مناطق آسیب دیده هزینه شود.
حسنوند تصریح کرد: از مبلغ یاد شده 90 میلیارد ریال آن بهصورت بلاعوض برای کمک برای بازسازی واحدهای مسکونی، 16 میلیارد ریال بهصورت بلاعوض برای تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده ،10 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای واحدهای آسیب دیده دامی، و 150 میلیارد ریال کمک برای بازسازی مدارس، مساجد، حسینهها و واحدهای بهداشتی درمانی و آواربرداری و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برای یکهزار و 800 واحد مسکونی که بازسازی میشوند به هر واحد 50 میلیون ریال وام بلاعوض پرداخت میشود، بیان کرد: برای تعمیر هر واحد مسکونی 20 میلیون ریال کمک بلاعوض به تعداد 800 واحد و برای هر واحد دامی 20میلیون کمک بلاعوض به تعداد 500 واحد پرداخت میشود.
استاندار بوشهر از اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار هزینهای برای کمک بلاعوض معیشتی و به خانواده فوت شدگان خبرداد و گفت: بر اساس این اعتبار 50 میلیون ریال کمک بلاعوض معیشتی به هر خانوار آسیب دیده با معرفی بنیاد مسکن و متناسب با پیشرفت احداث واحدهای خسارت دیده، 20 میلیون ریال کمک بلاعوض به هر خودرو آسیب دیده از زلزله و 20 میلیون ریال کمک بلاعوض به هر خانواده که بر اثر زلزله فوت شده داشتند پرداخت میشود.
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