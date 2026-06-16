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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

هزینه‌ طراحی و صدور پروانه برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رایگان است

هزینه‌ طراحی و صدور پروانه برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ رایگان است

بندرعباس- مدیر بنیاد مسکن بندرعباس گفت: تمامی هزینه‌های مربوط به طراحی و صدور پروانه ساخت برای واحدهای آسیب‌دیده در هرمزگان به‌صورت رایگان انجام می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ماندگاری اظهارکرد: تمامی هزینه‌های مربوط به طراحی و صدور پروانه ساخت برای واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت رایگان انجام می‌شود تا روند بازسازی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: تسهیلات ودیعه مسکن نیز برای خانوارهای خسارت‌دیده در نظر گرفته شده است که میزان آن در مرکز استان هفت میلیارد ریال، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶ میلیارد ریال، در سایر شهرها چهار میلیارد ریال و در روستاها سه میلیارد ریال است.

مدیر بنیاد مسکن بندرعباس خاطرنشان کرد: استحکام‌بخشی سازه‌ها، بهسازی تاسیسات و رعایت کامل اصول فنی و مهندسی از مهم‌ترین محورهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به شمار می‌رود.

کد مطلب 6861790

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