به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ماندگاری اظهارکرد: تمامی هزینه‌های مربوط به طراحی و صدور پروانه ساخت برای واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت رایگان انجام می‌شود تا روند بازسازی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: تسهیلات ودیعه مسکن نیز برای خانوارهای خسارت‌دیده در نظر گرفته شده است که میزان آن در مرکز استان هفت میلیارد ریال، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶ میلیارد ریال، در سایر شهرها چهار میلیارد ریال و در روستاها سه میلیارد ریال است.

مدیر بنیاد مسکن بندرعباس خاطرنشان کرد: استحکام‌بخشی سازه‌ها، بهسازی تاسیسات و رعایت کامل اصول فنی و مهندسی از مهم‌ترین محورهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به شمار می‌رود.