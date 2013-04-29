تلاش کارگران براي شکستن تحريم ها ستودني است/کارگران نوآوری را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد ظهر دوشنبه در آستانه روز جهاني کار وکارگر در ديدار با نمايندگان کارگران و کارفرمايان و تشکل هاي کارگري استان همدان اظهار داشت: کارگران همواره در صحنه هاي مختلف انقلاب و راهپيمايي ها حضوري فعال داشته اند

استاندار همدان با تاکید بر اینکه امروز اگر کشور در برخي مسائل خودکفا شده با تلاش کارگران بوده و مديون تلاش هاي کارگران توليد کننده است، گفت: ملت ايران بايد روي پاي خود بايستند و کارگران بايد با نوآوري وارد کار شوند.

آزاد با تاکید بر اینکه اين امر نيازمند خودباوري است، عنوان کرد: تشکلات کارگري ضمن اينکه بايد از کار و تلاش حمايت کنند بايد محلي نیز به عنوان پژوهش در کنار کارگاهها داشته باشند تا استعدادهاي کارگران شکوفا شود.

استاندار همدان اضافه کرد: اگر اين استعداد شکوفا شود توليد کارگاهها نیز افزايش مي يابد.

وي ادامه داد: کارگران بايد تلاش کنند که توليد افزايش و هزينه ها کاهش يابد و کارگاه ها به سمت سودهي بروند که اين کار با افزايش کار کيفي اجرايي مي شود.

استاندار همدان در ادامه با بيان اينکه وضعيت ارز به گونه اي است که صادرات به خوبي پيش مي رود، گفت: اين امر یک فرصت براي کارگاهها است که برخي کالاها را صادر کرده و در کشور اشتغال ايجاد و از فرصت ها براي توليد استفاده شود.

آزاد بيان داشت: افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري و تقويت کارگران و به روز کردن سيستم هاي کارگاهها موجب افزايش توليد مي شود.

وي ادامه داد: جايگاه کار و کارگر هم به دليل مسائل اقتصادي و اجتماعي وهم مسائل ديني و مذهبي مورد توجه است و تلاش کارگران براي امرار معاش و توليد در کشور بسيار ارزشمند است.

استاندار همدان بيان داشت: اکنون فشار دشمن بر کشور زياد شده و تحريم ها افزايش يافته و دشمنان سعي کرده اند مردم را از نظام ناراضي کنند و با ايجاد محدوديت اقتصادي ملت ايران را به عنوان يک سرمايه بزرگ از کشور بگيرند و نسبت به نظام بي تفاوت کنند.

آزاد اضافه کرد: با تدابير اتخاذ شده و تلاش دستگاه ها بخش بزرگي از تحريم ها بي اثر شده و دشمن نتوانسته به خواسته هايش برسد.

استاندار همدان در ادامه به در پیش بودن انتخابات اشاره کرد و گفت: در انتخابات 24 خرداد ماه ملت ايران به دنيا ثابت خواهند کرد که به سرنوشت کشورشان علاقه مند هستند و حماسه سياسي با حضور گسترده تمامي قشرهاي مردم در انتخابات تجلي خواهد يافت.

وی گفت: تمامي مسئولان بايد با همکاري خود زمينه هاي حضور حداکثري مردم در انتخابات را فراهم کنند و اين حضور نسبت به دوره هاي قبل افزايش يابد.

وي اضافه کرد: تنها حضور در انتخابات 24 خرداد ماه به عنوان يک حماسه بزرگ سياسي کافي نيست بلکه بايد اين حضور همراه با شور و ذوق باشد.