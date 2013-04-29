هجدهمين كنفرانس سراسری شبكه هاي توزيع نيروي برق دراستان کرمانشاه برگزار می شود/ اساتید برق ایران در کرمانشاه

به گزارش خبر نگار مهر ، هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق سراسري به همت انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران و با همكاري شركت هاي توزيع برق ، صبح فردا در استان کرمانشاه آغاز به کار خواهد کرد.

در این کنفرانس شرکت های توزیع برق استان های كردستان، ايلام و انجمن صنفي كار فرمايي شركت هاي توزيع و اساتيد دانشگاه هاي ايران حضور دارند.

این کنفرانس به مدت دو روز در طی روز هاي دهم و يازدهم ارديبهشت ماه سال جاری و در محل مجتمع فرهنگي هنري انتظار کرمانشاه برگزار مي شود.

لازم به ذکر است، اين كنفرانس و استمرار آن حركتي عظيم و ملي در جهت شكوفايي صنعتگران و فرهيختگان دانش در كشور است.



