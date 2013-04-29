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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۴۰

هجدهمين كنفرانس سراسری شبكه هاي توزيع نيروي برق دراستان کرمانشاه برگزار می شود/ اساتید برق ایران در کرمانشاه

هجدهمين كنفرانس سراسری شبكه هاي توزيع نيروي برق دراستان کرمانشاه برگزار می شود/ اساتید برق ایران در کرمانشاه

كرمانشاه – خبرگزاري مهر: هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق سراسري با حضور اساتید برجسته برق ایران و با هدف تبادل اطلاعات علمی و تازه ترین اختراعات در حوزه برق در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبر نگار مهر ، هجدهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق سراسري به همت انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران و با همكاري شركت هاي توزيع برق ، صبح فردا در استان کرمانشاه  آغاز به کار خواهد کرد.

در این کنفرانس شرکت های توزیع برق استان های كردستان، ايلام و انجمن صنفي كار فرمايي شركت هاي توزيع و اساتيد دانشگاه هاي ايران حضور دارند.

این کنفرانس به مدت دو روز در طی  روز هاي  دهم و يازدهم ارديبهشت ماه سال جاری و  در محل مجتمع فرهنگي هنري انتظار کرمانشاه برگزار مي شود.

لازم به ذکر است،  اين كنفرانس و استمرار آن حركتي عظيم و ملي در جهت شكوفايي صنعتگران و فرهيختگان دانش  در كشور است.

 

کد مطلب 2043503

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