ارائه لباس با الگوی ایرانی اسلامی و قیمت مناسب به دانشجویان

فاطمه بلغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات امضای تفاهم نامه طرح لباس دانشجویی " پرنیا " میان بنیاد ملی مد و لباس وزارت ارشاد و دانشگاه الزهرا (س) را اعلام کرد و گفت: این تفاهم نامه روز گذشته با حضور برخی مسئولان بنیاد ملی مد و لباس در دانشگاه الزهرا (س) صورت گرفت، مدت زمان اعتبار تفاهم نامه مذکور میان دانشگاه و بنیاد برای 5 سال قید شده است.

وی با بیان اینکه این لباسها ابتدا باید از سوی هیأت داوری تایید شده باشند، ادامه داد: بر اساس این قرارداد، دانشگاه الزهرا(س) مکانی درون دانشگاه برای برگزاری نمایشگاه مد و لباس دانشجویی در نظر می گیرد، در این نمایشگاه لباسهایی با شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی و هویت دینی و بومی در معرض دید دانشجویان تمام دانشگاهها قرار داده می شود و با قیمت مناسب به فروش می رسد.

به گفته وی این لباسها با قیمت تمام شده در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و دانشگاه الزهرا(س) هیچ نفع مادی از فروش این لباسها نمی برد، درآمد حاصل از فروش نیز برای امور فرهنگی مصرف می شود.

بلغانی درباره برخی از ویژگیهای این لباسها، گفت: لباسهایی که در نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می شوند دارای فرم دانشجویی نیستند بلکه طراحی این لباسها متناسب با شأن دانشگاه است، همچنین عموم هم امکان خرید این لباسها را دارند.

مدیر گروه زنان و خانواده در دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در ادامه اعلام جزئیات طرح لباس دانشجویی "پرنیا "، به فروش این لباسها در مکانهای خارج از دانشگاه از جمله احتمال فروش در فروشگاه هایپر مارکت اشاره کرد.

به گفته وی، یک شورای سیاستگذاری میان بنیاد و دانشگاه تشکیل شد که در خصوص ارائه لباسها به نمایشگاه تصمیم گیری می کند.

به گفته این مقام مسئول، نزدیک به 50 دانشگاه کشور از جمله دانشگاه آزاد و موسسات غیردولتی خواستار اجرای طرح پرنیا هستند که به زودی با این دانشگاهها هم رایزنی خواهد شد تا طرح پرنیا در دانشگاههای دیگر کشور گسترش یابد.

دبیر شورای حجاب و عفاف وزارت علوم در ادامه از حمایت مالی سه وزارتخانه علوم، کشور و ارشاد از این طرح خبر داد و به راه اندازی نمایشگاههای دائمی مد و لباس در طرح پرنیا در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: به منظور راه اندازی نمایشگاههای دائمی در محیطهای دانشگاهی، ابتدا نیاز به دریافت برچست شیما ( شناسه یکپارچه مد و لباس ) است، پس از آن طرحهای افراد به تولید انبوه می رسد.

بلغانی مهمترین هدف از اجرای این طرح را ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به ویژه دانشگاهیان، تشویق به استفاده از لباسهای برآمده از الگوی اسلامی و ایرانی عاری از هرگونه گرایش به فرهنگ بیگانه ذکر کرد.

مدیر بخش دانشگاهی بنیاد ملی مد و لباس، همچنین از ارائه این لباسها در خارج تهران و حتی ایران خبر داد.