گفتگوی تلفنی اوباما و پوتین درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما طی گفت‌و‌گویی تلفنی با ولادیمیر پوتین، مراتب نگرانی آمریکا را از احتمال استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی ابراز داشت. کاخ سفید اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

باراک اوباما در گفت‌و‌گویی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نسبت به احتمال به کارگیری سلاح‌های شیمیایی توسط دولت سوریه ابراز نگرانی کرد.

کاخ سفید اعلام کرده این گفت‌و‌گو میان روسای جمهوری آمریکا و روسیه روز دوشنبه (۲۹ آوریل/۹ اردیبهشت) صورت گرفته و طی آن اوباما مراتب نگرانی خود را از گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در مورد اوضاع سوریه اعلام کرده است.

طی این گفت‌و‌گوی تلفنی اوباما و پوتین همچنین توافق کرده‌اند، به رایزنی در مورد بحران سوریه ادامه دهند. طی این توافق به جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه ماموریت داده شده، در زمینه پیگیری اوضاع سوریه با یکدیگر همکاری کنند و به گفت‌و‌گو‌ها ادامه دهند.

پیش‌تر باراک اوباما نسبت به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی دولت بشار اسد هشدار داده و آن را "خط قرمز آمریکا" خوانده بود. روز جمعه اتحادیه اروپا نیز در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از تسلیحات شیمیایی و گازهای سمی از سوی دولت سوریه، خواهان شفاف سازی در این زمینه شد.