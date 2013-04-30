اثبات استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی به بررسی بیشتری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، چاک هیگل، دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت: آمریکا و هم پیمانانش همچنان در حال بررسی گزارشهایی هستند که از کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه حکایت دارند.

هیگل افزود: باید منتظر بمانیم؛ پیش از آنکه قضاوت کنیم و درباره نوع و زمان واکنشمان تصمیم بگیریم، لازم است به مستندات کافی دسترسی پیدا کنیم.

وزیر دفاع آمریکا از پاسخ دادن به سوالات در مورد احتمال دخالت نظامی آمریکا در سوریه امتناع کرد. این در حالی است که طی روزهای گذشته فشار نمایندگان آمریکا بر دولت باراک اوباما، برای دخالت در سوریه افزایش پیدا کرده است.

این فشارها پس از آن افزایش یافت که در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه دولت آمریکا گزارش‌های اطلاعاتی در مورد استفاده احتمالی از تسلیحات شیمایی در سوریه منتشر کرد.

برخی از تحلیل ها و گزارشها از احتمال ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه حکایت دارند، اما مقام‌های رسمی دولت آمریکا هنوز هیچ احتمال نظامی خاصی را مطرح نکرده‌اند.