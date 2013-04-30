به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افه، یوسا برنده جایزه ادبی نوبل گفت: جدیدترین رمانش «قهرمان محافظهکار» درباره منطقه پیورا در شمال پرو و جایی است که نویسنده دوران کودکی خود را در آنجا سپری کرده است.
آلفاگورا ناشر این کتاب با صدور اعلامیهای اعلام کرد این کتاب به صورت همزمان در تاریخ 12 سپتامبر در اسپانیا و آمریکای لاتین منتشر میشود.
به گفته یوسا این رمان در امروز پرو میگذرد که توسعه زیادی یافته و در مسیر پیشرفت است، اما هنوز بسیاری از مشکلات قدیمی نیز وجود دارند.
یوسا که برای به صحنه بردن یکی از نمایشهایش در تئاتر مادرید، در اسپانیاست، گفت مدرنیته همه چیز را در شرایط مساوی قرار داده است و موضوع این رمان بر جامعه امروزی که با پیچیده در شرایط پرفشاری است که گاه فرصتهای بسیار ایجاد میکند و گاه به شکست میانجامد، همراه است.
موضوع این رمان به شهرهای پرو که زندگی نویسنده در آنجا سپری شده باز میگرد: دو شهر پیورا و لیما. و داستان زندگی فلیسیتو یاناک تاجری کوچک در پیورا و اسماعیل کاررا تاجری موفق در پایتخت را به موازات هم پیش میبرد و زندگی همسران آنها و پسرانشان را دنبال میکند.
به گفته یوسا برخی از شخصیتهای ادبی وی مانند گروهبان لیتوما از «مرگ در آند» و دون ریگوبرتو از «دفترچه دون ریگوبرتو» در این رمان حضور دارند.
وی میگوید: آنها مشکلات خودشان را دارند و ماچیسمو هنوز مشکلاتی عمیقا ریشه دار دارد که نه فقط در پرو، بلکه در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان جاری است.
یوسا که سال 2010 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد، نخستین نویسنده لاتین است که پس از اکتاویو پاز در سال 1990 این جایزه را دریافت کرد. آکادمی سوئد این جایزه را برای «ترسیم ساختار قدرت و تصاویر نافذ او از مقاومت فردی، شورش و شکست» به وی اهدا کرد.
او در روز افتتاحیه این نمایش از چگونگی شکل گیری آن نیز سخن گفت. وی گفت «خانه سبز» را سال 1966 منتشر کرد که دومین رمانش پس از «شهر و سگها» بود. و افزود سال 1986 نمایشنامهای با تمرکز بر شخصیت «لاچونگا» یکی از شخصیتهای این رمان نوشت که زندگی زنی که در پرو زاده شده و سعی میکند به حیات خودش ادامه بدهد، را دنبال میکند.
آخرین رمان یوسا یعنی «رویای سلتی» در سال 2010 منتشر شده بود.
نظر شما