تسهیل در صدور پروانه ساخت/ تشدید برخورد با سد معابر عمومی در قدس

محسن چيبايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری قدس به منظور ارتقای سطح رفاه شهروندان و ایجاد فضای مناسب شهری، از مدتها پیش اقدام به بهسازی و ترمیم معابر این شهر کرده است و در حال حاضر بسیاری از معابر اصلی و فرعی شهر با انجام عملیات آسفالت و جدولگذاری، ترمیم شده اند.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا طی سه روز گذشته نیز عملیات لكه گيري خيابان سجاد و خيابان قدس به طور مجموع با حجم 170 تن آسفالت، لكه گيري و آسفالت كوچه شهيد محمدي و فاطمي با حجم 120 تن، كوچه لاله ي دوم با حجم 50 تن انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنين عمليات جدولگذاري خيابان شهيد حسيني به طول 400 متر و كوچه شهيد فرج زاده به طول 70 متر انجام شده و هم اكنون در مرحله جدولگذاری قرار دارد، عمليات زير سازي كوچه شادمان نيز آغاز شده است.

تشدید برخورد با سد معابر عمومی در قدس

شهردار قدس در ادامه به با تاکید بر اینکه رفع سد معبر موجب حفظ حقوق شهروندي و زیبایی معابر شهر می شود، گفت: شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص به آن جلوگیری کند.

این مسئول افزود: در این راستا با تلاش واحد رفع سد معبر شهرداری، گشتهای ویژه به طور مستمر و همه روزه در خيابانهاي اصلي شهر و مقابل مدارس مستقر هستند.

وی یادآور شد: طي فروردين ماه سالجاري به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، سه خودرو سد معبر كننده، پنج دستگاه چرخ دستي و مواد غذايي غير بهداشتي، 32 عدد ترازو از دستفروشان و ميوه فروشان دوره گرد و 16 عدد بلندگو خودروهاي دوره گرد كه موجب آلودگي صوتي و نارضایتی شهروندان شده بود، توسط واحد سد معبر شهرداری توقیف شده است.

چیبایی با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها در خصوص ممنوعیت سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها، استفاده غیرمجاز از میدانها و معابر عمومی برای کسب، سکنی و .... بیان کرد: اجرای قانون رفع سد معبر ضمن حفظ حقوق شهروندان، موجب زیبایی معابر سطح شهر و آرامش رواني می شود.

تسهیل در صدور پروانه ساختمانی به منظور جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

شهردار قدس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های حوزه معماری و شهرسازی، گفت: اداره شهرسازی شهرداری قدس طی سالجاری از طریق تسهیل در فرآیند ارائه خدمات مختلف به شهروندان، نسبت به اخذ تصمیمات لازم برای سهولت در صدور پروانه ساختمانی و ایجاد سیمای مناسب شهری اقدام کرده است.

این مسئول اضافه کرد: بر همین اساس طی یک هفته گذشته پروانه 9 فقره ساختمان، یک مورد اضافه اشکوب، 11 مورد تخریب و نوسازی، یک مورد تمدید پروانه ساخت و دو مورد توسعه بنا صادر شده است.

وی افزود: همچنین طی این مدت، 34 مورد پرونده ارسالی به کمیسیون ماده صد رسیدگی شد و 185 پرونده به واحد درآمد، 120 پرونده به کمیته تعریض، 69 پرونده به واحد طرح و برنامه و 24 پرونده به واحد املاک ارسال شده و مورد پیگری قرار گرفتند.

شهردار قدس عنوان کرد: ارسال 52 مورد اخطاریه به مالکین ساختمانها جهت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از فعالیتهای مخالف با موازین شهرسازی، از دیگر برنامه های این نهاد در راستای ساخت و ساز اصولی و حفظ جان شهروندان است.