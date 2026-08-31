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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

موضع‌گیری خصمانه اروپا علیه ایران در همراهی با آمریکا

موضع‌گیری خصمانه اروپا علیه ایران در همراهی با آمریکا

اتحادیه اروپا مدعی شد که برای حفظ فشار بر ایران به همکاری با آمریکا و دیگر شرکای گروه ۷ ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که همزمان با جلسه این هفته گروه ۲۰، به همکاری با آمریکا و سایر شرکای گروه ۷ و بین‌المللی برای حفظ فشار بر ایران ادامه خواهد داد.

اروپا مدعی شد که این اتحادیه از تلاش‌ها برای اطمینان از توقف آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و مشارکت در مذاکرات صلح با حسن نیت خوانده و همچنین از فشار اقتصادی بیشتر از جمله از طریق عملیات اقتصادی به رهبری آمریکا استقبال می‌کند.

این اتحادیه ادعا کرده است که به همکاری نزدیک با آمریکا و سایر شرکای گروه ۷ و بین‌المللی برای حفظ فشار بر ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که اتحادیه اروپا بدون اشاره به تجاوز آمریکا علیه ایران، به دلیل افزایش تنش‌ها و بسته ماندن تنگه هرمز از تبعات جنگ در امان نمانده است.

کد مطلب 6933223

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