به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که همزمان با جلسه این هفته گروه ۲۰، به همکاری با آمریکا و سایر شرکای گروه ۷ و بینالمللی برای حفظ فشار بر ایران ادامه خواهد داد.
اروپا مدعی شد که این اتحادیه از تلاشها برای اطمینان از توقف آنچه فعالیتهای بیثباتکننده ایران و مشارکت در مذاکرات صلح با حسن نیت خوانده و همچنین از فشار اقتصادی بیشتر از جمله از طریق عملیات اقتصادی به رهبری آمریکا استقبال میکند.
این اتحادیه ادعا کرده است که به همکاری نزدیک با آمریکا و سایر شرکای گروه ۷ و بینالمللی برای حفظ فشار بر ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای ادامه خواهد داد.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که اتحادیه اروپا بدون اشاره به تجاوز آمریکا علیه ایران، به دلیل افزایش تنشها و بسته ماندن تنگه هرمز از تبعات جنگ در امان نمانده است.
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