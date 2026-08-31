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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

احمدی: وحدت اسلامی سد راه تفرقه و عامل آرامش اجتماعی است

احمدی: وحدت اسلامی سد راه تفرقه و عامل آرامش اجتماعی است

شیراز-مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی فارس گفت:وحدت اسلامی سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت همبستگی بوده و با تکیه بر مشترکات دینی و فرهنگی می‌توان زمینه تقویت آرامش اجتماعی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید احمدی ظهر دوشنبه در دیدار با متنفذین، معتمدین و اعضای هیئت‌های مذهبی مهاجران اهل سنت و تشیع در فارس،گفت: هفته وحدت یادآور ضرورت انسجام، همدلی و همبستگی میان مسلمانان است.

وی افزود: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت روحیه وحدت و همدلی نیاز دارد و باید با بهره‌گیری از مشترکات ارزشمند دینی و فرهنگی، زمینه همکاری بیشتر میان مسلمانان فراهم شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس با اشاره به نقش جامعه افغانستانی در استان گفت: بزرگان، علما و معتمدان مهاجران می‌توانند با ترویج اخلاق اسلامی، احترام به قوانین، توجه به آموزش نسل جوان و تقویت فرهنگ گفت‌وگو، در افزایش انسجام اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

احمدی ادامه داد: اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان از سرمایه‌های مهم جامعه است و این اعتماد از مسیر گفت‌وگو، شنیدن دغدغه‌ها و تلاش مشترک برای حل مسائل شکل می‌گیرد.

در این نشست، نمایندگان جامعه مهاجران افغانستانی نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح و بر تداوم ارتباط با مسئولان، تقویت برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و گسترش همکاری‌ها در چارچوب قوانین تأکید کردند.

کد مطلب 6933230

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