به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر و معاون کتابخانه مرکزی قم، کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری و فرهنگی جامعه دانست و بر ضرورت تقویت جایگاه مطالعه در زندگی روزمره تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مطالعه از گذشته تاکنون در زندگی انسان، محیط‌های آموزشی و عرصه‌های مختلف اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته است، اظهار کرد: بسیاری از پرسش‌ها و چالش‌های انسان از مسیر رجوع به کتاب، مطالعه و اندیشه قابل بررسی و پاسخگویی است و جامعه برای رشد فکری خود به ارتباط مستمر با این منابع نیاز دارد.

معاون استاندار قم با اشاره به برخی خلأهای دانشی و چالش‌های هویت‌یابی در میان بخشی از نسل جدید افزود: بسیاری از فرزندان و نوجوانان امروز در مسیر رشد و شکل‌گیری شخصیت خود با پرسش‌هایی درباره هدف، آینده و انگیزه تلاش مواجه هستند و در چنین شرایطی، کتاب می‌تواند به عنوان چراغی برای روشن کردن مسیر و ایجاد زمینه تفکر و شناخت بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

حیدری ادامه داد: یکی از مسائل قابل توجه، فاصله گرفتن بخشی از جامعه از کتاب و مطالعه و کاهش فرصت تأمل در آثار ارزشمند است؛ در حالی که برای مواجهه با بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توان نقش خانواده و فرهنگ مطالعه را نادیده گرفت.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ کتاب‌خوانی باید از خانواده آغاز شود، گفت: اگر قرار است مطالعه به یک عادت پایدار در جامعه تبدیل شود، خانواده باید در شکل‌گیری این عادت نقش جدی داشته باشد و کتاب‌خوانی را به بخشی از برنامه و گفت‌وگوی روزمره خود تبدیل کند.

کتاب‌خوانی؛ فرصتی برای گفت‌وگوی خانواده

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با اشاره به ظرفیت کتاب برای ایجاد ارتباط میان اعضای خانواده اظهار کرد: کتاب‌خوانی می‌تواند از یک فعالیت فردی فراتر برود و به فرصتی برای گفت‌وگو میان اعضای خانواده تبدیل شود.

وی افزود: حتی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که یک نفر در خانواده کتابی را مطالعه یا برای دیگران بخواند و اعضای خانواده به آن گوش دهند و پس از پایان مطالعه درباره محتوای کتاب، موضوعات مطرح‌شده و برداشت‌های خود با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

حیدری تصریح کرد: چنین فرآیندی علاوه بر ایجاد علاقه بیشتر به کتاب، می‌تواند زمینه خوانش، متن‌خوانی، بیان مطالب و گفت‌وگو درباره محتوای آثار را فراهم کند و ارتباط اعضای خانواده با مطالعه را از یک فعالیت صرفاً فردی به یک تجربه مشترک تبدیل کند.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به شیوه‌های مختلف ترویج مطالعه تأکید کرد و گفت: برای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی، صرفاً افزایش تعداد کتاب‌ها کافی نیست و باید به چگونگی خواندن، فهمیدن، بازگویی و گفت‌وگو درباره مطالب نیز توجه شود.

هر خانه یک کتابخانه شود

معاون استاندار قم با تأکید بر ظرفیت کتابخانه‌ها برای تقویت بنیان خانواده اظهار کرد: کتابخانه‌ها تنها محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه می‌توانند در شکل‌گیری ارتباط فرهنگی میان خانواده، مدرسه و جامعه نقش داشته باشند و باید از ظرفیت آنها بیشتر استفاده کرد.

حیدری افزود: ایجاد پیوست‌های رسانه‌ای و فرهنگی می‌تواند ارتباط میان خانه، کتاب و مطالعه را تقویت کند و چرخه‌ای شکل دهد که در آن خانواده‌ها، کتابخانه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی در کنار یکدیگر برای ترویج مطالعه فعالیت کنند.

وی خواستار افزایش حمایت‌های دولتی و اداری از کتاب و کتابخانه‌ها شد و گفت: برای تقویت فرهنگ مطالعه، همکاری و هم‌افزایی میان مراکز فرهنگی ضروری است و هر مجموعه باید متناسب با ظرفیت خود در این مسیر نقش ایفا کند.

معاون استاندار قم همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان مدارس و کتابخانه‌ها تأکید کرد و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان ارتباط بیشتری با کتابخانه‌ها و مراکز مطالعه پیدا کنند و کتاب و مطالعه از دوران مدرسه در زندگی آنان جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد.

حیدری با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در سطح شهر بیان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که همه شهر به یک کتابخانه بزرگ تبدیل شود و در کنار توسعه ظرفیت‌های عمومی مطالعه، هر خانه نیز یک کتابخانه داشته باشد.

نوجوانان؛ از مخاطب برنامه‌های فرهنگی تا مجری

وی راه‌اندازی تورهای کتابخانه‌گردی و پویش‌های کتاب‌خوانی را از اقداماتی دانست که می‌تواند ارتباط نوجوانان و جوانان با کتابخانه‌ها را تقویت کند و افزود: برنامه‌های فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که نسل جدید در آنها نقش فعال داشته باشد.

حیدری با تأکید بر ضرورت فعال کردن دانش‌آموزان و نوجوانان در حوزه کتاب و مطالعه گفت: نوجوانان و جوانان باید از جایگاه صرفاً مخاطب برنامه‌های فرهنگی خارج شوند و خود به مجریان و فعالان این عرصه تبدیل شوند.

معاون استاندار قم همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت‌های اندیشه‌ورز نوجوانان و جوانان در کتابخانه‌ها تأکید کرد و گفت: هر کتابخانه می‌تواند از ظرفیت این گروه‌ها برای طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، ایجاد فضای گفت‌وگو و مشارکت بیشتر نسل جدید بهره بگیرد.