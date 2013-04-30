ترویج فرهنگ قناعت وصرفه جویی سرلوحه کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر٬ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی٬ صبح سه شنبه در دیدار با بانوان نمونه بسیجی و خواهران بسیج ناحیه یک اراک که به مناسبت هفته زن٬ افزود: ملت ایران به ویژه بانوان باید با صرفه جویی و دوری از اسراف این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنند.



وی اضافه کرد: بانوان جامعه اسلامی در بخش اقتصادی نیز نقش تعیین کننده ای دارند و می توانند با رعایت الگوی مصرف و فرهنگ سازی کشور را در مسیر پیشرفت هدایت کنند.

آیت الله دری خاطرنشان کرد: آنچه برای خواهران مقدم است ایمان و عشق به پروردگار است که سعادت دنیاو آخرت را به دنبال دارد.



وی افزود: فاطمه زهرا(س) برای ما یک الگوی حسنه است و در تمام ابعاد زندگی از عبودیت٬ بندگی خدا٬ ارتباط با پدر و مادر و همسرداری و تربیت فرزندان نمونه است.



امام جمعه اراک با اشاره به ثبت نام نزدیک به 6 هزار نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای استان مرکزی گفت: باید بهترین افراد برای مدیریت شهر انتخاب شوند.

وی با اشاره به اینکه حضور در انتخابات و پای صندوق های رای یک ارزش و حماسه عظیم برای ملت ایران است٬ گفت: این حماسه میلیونی پای صندوق های رای همچون گذشته چشم دشمنان را کور خواهد کرد.



وی ادامه داد: دشمن باید بداند که ملت ایران خود سرنوشتشان را زقم می زنند و با حضور در پای صندوق های رای افراد اصلح را بر می گزینند.