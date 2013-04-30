52 مدرسه شاهد در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین، کارشناسان و فرهنگیان بنیاد شهید و آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: مدارس شاهد پایگاه ترویج ایثار و شهادت هستند که با تقویت و فراهم کردن امکانات لازم در آنها می توان تمام نیاز دانش آموزان شاهد را فراهم کرد.

وی بیان کرد: از 52 مدرسه شاهد استان کردستان یک هنرستان، 26 مدرسه ابتدائی، 15 راهنمایی و 11 مورد دبیرستان است که یادواره شهدای دانش آموز در چند سال اخیر با توجه به محدودیت منابع به خوبی و با تاثیرگذاری مناسب برگزار شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان افزود: هزار و 200 فرزند شاهد در مدارس استان تحصیل می کنند و دو هزار نفر از آنها در مدارج عالی دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

سلیمانی در پایان بیان کرد: از بین ادارات استان اداره كل آموزش و پرورش در بحث استخدامی فرزندان شاهد با جذب 500 نفر بیشترین میزان همکاری را داشته است و لازم است تمامی ادارات دیگر نیز تعامل خود را به منظور اجرای همکاری بهتر و موثرتر افزایش دهند.

این گردهمایی با حضور مدیرکل آموزش عمومی بنیاد شهید کشور و معاونین، کارشناسان و فرهنگیان بنیاد شهید و آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شد.