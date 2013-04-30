استقرار 3300 مدرسه شاهد در کشور/مدارس شاهد کردستان وضعیت مناسبی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاک سرشت ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین، کارشناسان و فرهنگیان بنیاد شهید و آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: مدارس شاهد پایگاه ترویج ایثار و شهادت در بین دانش آموزان است که باید احداث این مدارس افزایش پیدا کند.

وی تقویت مدارس شاهد را در تامین امنیت کشور موثر دانست و بیان کرد: مدارس شاهد به دلیل اهمیت باید در یک نوبته کردن در اولویت باشند و بهترین امکانات، دبیران مجرب در اختیار آنها قرار داشته باشد چرا که این مدارس خاص و عادی نیستند بلکه به دلیل اهمیت والا و کرامت شهدا مدارس فرزندان شاهد باید داراي شرايط ویژه باشد.

مدیرکل آموزش عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: هدف از اجرای طرح یک نوبته کردن مدارس در سطح کشور ارتقاء سطح آموزش کشور است و در دستور کار قرار گرفتن کلاس های فوق برنامه، فرهنگی و قرآنی در نوبت عصر مدارس است.

پاک سرشت عنوان کرد: بنا به دستور مقام معظم رهبری در راستای توجه ویژه به احداث مدارس شاهد و الگو و سرآمد بودن فرزندان شاهد لازم است این مدارس توسعه یابند.

وی همچنین با توجه به اهمیت مدارس شاهد یادآور شد: به کارگیری نیروی مجرب و با تخصص، استفاده از دبیران همجنس با دانش آموز از الزامات تاسیس مدارس شاهد است.

مدیرکل آموزش عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور عنوان کرد: نظارت تخصصی و ارزیابی دقیق در مدارس از مهمترین ارکان است و باید با توجه به این دو اصل برنامه های تقویتی، همایش، اردو و مسابقات برگزار شوند.

پاک سرشت همچنین در مورد مدارس شاهد استان کردستان اظهار داشت: این مدارس از وضعیت خوبی برخوردار هستند و با توجه به تقاضای زیاد و تراکم جمعیتی و با توجه به تعامل خوب آموزش و پرورش و بنیاد شهید و در نظر گرفتن بضاعت کم استان امید است که در زمینه اعتبارات این گردهمایی مثمرثمر واقع شود.