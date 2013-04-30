به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دویچه وله آلمان "یورگن هابرماس"، فیلسوف و جامعه شناس معروف آلمانی در سخنانی در دانشگاه کاتولیک لون بلژیک شدیدا سیاست نجات فعلی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و اتحادیه اروپا را که به بازارهای مالی تکنیک سالار سازشگر تبدیل شده تباه شده ارزیابی کرده و گفت: یک پیشرفت دموکراسی فراملی که در آن دولتهای ملی اروپایی حفظ شده و هماهنگی و اتحاد در آن وجود داشته باشد لازم است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که اگر ما می خواهیم ائتلاف ارز مشترک را حفظ کنیم با توجه به تفاوتهای ساختاری کشورهای بدهکار این منطقه تنها این کافی نیست که اعتبارهایی را برای این منظور در نظر بگیریم تا تنها شایستگی رقابت آنها در بازارهای جهانی را تضمین کنیم. به جای آن ما به یک هماهنگی و تلاش هماهنگ که از یک دیدگاه سیاسی مشترک نشات می گیرد نیاز داریم.

این فیلسوف معروف آلمانی خواستار قرار گرفتن اتحادیه اروپا در مسیر دموکراسی و کنترل دموکراتیک شورای اروپایی که "هرمان وان رومپوی" ریاست آن را بر عهده دارد شده و تصریح کرد که قراردادهای اتحادیه اروپا باید بر اساس یک توافقنامهاز نو تنظیم شود. کلید تغییرات اتحادیه اروپا در دستان آلمان قرار دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آلمان نباید در مسیر رهبری اروپا تکروی کند همچنین گفت: مسئله یک اروپای آلمانی مطرح نیست بلکه موضوع، آلمان در اروپاست. برای اینکه منطقه یورو حفظ شود باید ائتلاف ارز مشترک به یک اتحادیه سیاسی واقعی تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دولتهای اروپایی بسیار وحشت زده و نگرانند گفت که مسائل اروپایی باید در بین شهروندان اروپایی به رای و همه پرسی گذاشته شود.