بهترين راهنماي مردم در انتخابات رهنمودهاي رهبري است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله حبيب الله مهمان نواز عصر سه شنبه در ديدار با اعضاي ستاد انتخابات خراسان شمالي، با تاكيد اينكه مردم نبايد در مورد انتخابات هر كسي را به عنوان راهنما و طرف مشورت خود قرار دهند افزود: در اين زمينه لازم است مردم با افرادي آگاه، عادل، حافظ مصالح كشور و نظام و خداشناس مشورت كنند.

وي بهترين راهنما و مشاور مردم در انتخابات پيش رو را رهنمودهاي رهبري و امام راحل(ره) دانست و افزود: امروزه نقش رهبر انقلاب در زمينه راهنمايي مردم در بخش هاي مختلف سياسي و غيرسياسي در جهت پيشرفت كشور به خوبي مشاهده مي شود و در مورد انتخابات 24 خرداد ماه نيز بهترين راهنما، رهبري انقلاب است.

آيت الله مهمان نواز انتخابات را از مقاطع حساس و سرنوشت ساز نظام اسلامي ذكر كرد و گفت: تلاش براي مشاركت گسترده مردم در انتخابات پيش رو بسيار با اهميت است و از طرف ديگر نيز باید در انتخاب افراد حداكثر دقت را به كار گيريم.

وي در ادامه اعضاي ستاد انتخابات را داراي وظيفه اي خطير دانست و اظهار داشت: اعضاي ستاد انتخابات بايد با عمل درست به قوانين، انتخاباتي شايسته مردم مسلمان ايران برگزار كنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی نیز در اين نشست انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بسيار با اهميت خواند و افزود: ستاد انتخابات استان تمامي امكانات و نيروي خود را براي برگزاري انتخاباتي پرشور و گسترده در خرداد ماه سال جاري بسيج كرده است.

سيف الله مطلبي با تاكيد بر تلاش جمعي در زمينه افزايش مشاركت در اين انتخابات، تصريح كرد: مردم بصير خراسان شمالي در بيش از 30 انتخابات گذشته با حضور چشمگير خود همواره افتخارآفريني كرده و اين بار نيز با مشاركت گسترده برگ زرين ديگري بر كارنامه افتخارات خود مي افزايند.