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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۰

آیت الله مهمان نواز:

نقش مجلس خبرگان نفی استبداد است

نقش مجلس خبرگان نفی استبداد است

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری گفت: نقش مجلس خبرگان نفی استبداد و پیشبرد جامعه بر اساس عدل و قسط است.

آیت الله حبیب الله مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت 23 تیر ماه و سالروز گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 در نظام جمهوري اسلامي ايران، عنوان کرد: نقش مجلس خبرگان رهبری این است که خدا و دین اسلام را در تمامی ابعاد زندگی مردم مطرح کند و زندگی فردی و اجتماعی بر اساس آموزه های قرآن بنا شود.

وی با تاکید اینکه نقش این مجلس نفی استبداد در جامعه است، اظهار داشت: فعالیت مجلس خبرگان رهبری برای این است که عدالت و قسط در جامعه برپا شود و اسلام برنامه اصیل زندگی انسان ها باشد.

آیت الله مهمان نواز  اضافه کرد: مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد تا از بین کسانی که مدعی رهبری و اصلاح امت هستند، بهترین و شایسته ترین فرد را برای این مسئولیت انتخاب کند.

23 تیرماه سالروز گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 در نظام جمهوري اسلامي ايران است که اولين اجلاس آن با پيام امام خميني (ره) آغاز به کار کرد.

کد مطلب 2096822

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