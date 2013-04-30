  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۱۹

ادامه بارش ها در جنوب کشور تا پایان هفته

ادامه بارش ها در جنوب کشور تا پایان هفته

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه بارش ها در مناطق جنوبی کشور تا پایان هفته خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اسا س نقشه های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته با ماندگاری سامانه بارشی بر روی عربستان در جنوب غرب، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس، جنوب و جنوب شرق کشور افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق موقتی و احتمالاً تگرگ پیش بینی می شود.

به گفته وی، از بعد از ظهر چهارشنبه و طی روز پنج شنبه بارش ها در مناطق مذکور تشدید می شود.

امیدوار اظهار داشت: خلیج فارس و تنگه هرمز طی روز های چهارشنبه و پنج شنبه مواج خواهد بود از این رو توصیه می شود شناور های سبک و قایق های تفریحی از تردد غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف است. بیشینه دما مانند امروز برابر 28 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز معادل 18 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2044427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها