ادامه بارش ها در جنوب کشور تا پایان هفته

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اسا س نقشه های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته با ماندگاری سامانه بارشی بر روی عربستان در جنوب غرب، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس، جنوب و جنوب شرق کشور افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق موقتی و احتمالاً تگرگ پیش بینی می شود.

به گفته وی، از بعد از ظهر چهارشنبه و طی روز پنج شنبه بارش ها در مناطق مذکور تشدید می شود.

امیدوار اظهار داشت: خلیج فارس و تنگه هرمز طی روز های چهارشنبه و پنج شنبه مواج خواهد بود از این رو توصیه می شود شناور های سبک و قایق های تفریحی از تردد غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف است. بیشینه دما مانند امروز برابر 28 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه افزایش نسبت به امروز معادل 18 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.