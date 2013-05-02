رئیس بیمارستان طالقانی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم های امداد و نجات، پنج نفر از مصدومان تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه کامیون در محور اهواز به هفتکل را حوالی ظهر به این بیمارستان منتقل کردند که متاسفانه یکی از مجروحان به علت شدت جراحات وارده و آسیب ناشی از سوختگی قبل از اینکه عملیات درمانی روی آن صورت بگیرد فوت کرد.

دکتر زهرا بزرگ زاده با بیان اینکه دو تن از مصدومان بیش از 90 درصد دارای سوختگی هستند، عنوان کرد: دو نفر دیگر نیز بین 60 تا 70 درصد سوختگی دارند که به هر حال همه آنها در شرایط سختی هستند.

وی افزود: بیماران منتقل شده به این بیمارستان همگی مرد هستند و هم اکنون در بخش ICU تحت مراقبتهای ویژه پزشکی هستند. خوشبختانه این بیمارستان امکانات لازم برای مداوای آنها را دارد و تلاش کادر آن برای درمان این بیماران هم اکنون ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این سانحه رانندگی که ظهر امروز حوالی ساعت 11 در محور اهواز به هفتکل در استان خوزستان صورت گرفت، بر اثر برخورد یک اتوبوس و یک دستگاه کامیون،14 نفر کشته شدند.

در این حادثه همچنین چهار نفر از سرنشینان مجروح شدند که برای مداوای بیشتر به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز منتقل شده اند.