به گزارش خبرنگار مهر، علما، روحانيون و طلاب مدارس علميه و جمعي از بازاريان شاهرود پيش از ظهر روز شنبه با تجمع در مدرسه علميه حضرت ولي عصر(عج) اين شهر هتک حرمت و نبش قبر حجربن عدی، صحابه بزرگوار پیامبر اکرم(ص) توسط وهابیون را محکوم کردند.

تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی همچون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر وهابیون، اعتراض خود را نسبت به هتک حرمت صحابه پیامبر اکر (ص) در سوریه اعلام کردند.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه شاهرود در اين تجمع گفت: بار دیگر فاجعه ای در جهان اسلام رخ داد و تروریست های تکفیری به قبه و بارگاه صحابی بزرگ پیغمبر اکرم(ص) و یار وفادار امیرمؤمنان علی(ع)، حُجر بن عدی آن مرد زاهد و عابد و شجاع بی حرمتی و آن را تخریب کردند.



آيت الله مرتضي اشرفي خطاب به حامیان تروریست ها و تخریب کنندگان بارگاه صحابی پیامبر افزود: شرمتان باد از این جنایات زشت و ضد بشری کسانی که شما از آنها حمایت می کنید که با هیچ یک از معیارهای انسانیت سازگار نیست.

رئيس مدارس علميه حضرت ولي عصر(عج) و امام صادق(ع) شاهرود افزود: حجربن عدی در برابر طغیانگران زمان خود یعنی بنی امیه قیام کرد و در نقطه ای نزدیک دمشق به نام مَرجِ العَذراء به دست حاکمان بنی امیه شهید و در همانجا به خاک سپرده شد.

آيت الله اشرفي با بيان اينكه این که تروریست های وهابی به بارگاه این صحابی پیامبر حمله و آن را ویران و حتی قبر او را نیز نبش کردند، اظهار داشت: می دانیم دشمنان اسلام و در راس آنها آمریکا و اسرائیل می خواهند با تشویق این جنایات، جنگ مذهبی و فرقه ای در میان مسلمانان ایجاد کنند ولی به یقین با بیداری اسلامی هرگز موفق نخواهند شد.



وی همچنین به بحث ولایت مداری اشاره کرد و افزود: حجربن عدی یکی از مخلصین حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) بود و سرانجام در راه پیروی از ولایت مداری به دست کافران آن زمان به شهادت رسید.