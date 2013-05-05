افزایش چشمگیر بیکاری در اروپا/ رضایت از خود برای آلمان خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، "خوزه مانوئل باروسو"، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دربخشی از گفتگو با روزنامه "دی ولت" اظهار داشت که بحران یک تست استرس برای اروپا بود.

وی همچنین اظهار داشت که این خطر وجود دارد که تعصبات قدیمی بار دیگر در اروپا ظاهر شود. برخیها در شمال اروپا بر این عقیده اند که اروپای جنوبی ها تنبل و بی کفایت هستند، مردم جنوب اروپا نیز شمال اروپا را خودخواه و بی عاطفه ارزیابی می کنند و این یک مسئله است.

باروسو در ادامه خاطر نشان کرد که ما همه باید نقش رهبری سیاسی را در اروپا ایفا کنیم و نه یک فرد خاص این کار را انجام دهد. هر رئیس دولت اروپایی باید به شهروندان خود اعلام کند که چه خطراتی وجود دارد. ما باید از هر روندی که پایان آن شکل مخفی از ناسیونالیسم است جلوگیری کنیم.

وی همچنین تصریح کرد که ما باید تلاش کنیم که به همه شهروندان اروپایی اعلام کنیم که خانم مرکل و آلمان مقصر اتفاقاتی که در فرانسه یا پرتغال می افتد نیستند. تصمیمات در منطقه یورو به صورت توافقی گرفته می شود. این کاملا غیر منصفانه است که این اقدامات را به گردن یک کشور خاص یا یک سازمان اروپایی بیاندازیم. من هم قربانی این گونه تلاشها هستم. کمیسیون اروپایی هم در کشورهای جنوب اروپایی به عنوان به اصطلاح رسول سیاستهای ریاضتی ارزیابی می شود.

رئیس کمیسیون اروپایی در ادامه خاطر نشان کرد که بحران یورو و تمام مسائل مربوط به آن نتیجه سیاست آلمان یا خطای اتحادیه اروپا نیست. آن نتیجه سیاست هزینه های بیش از حد، فقدان شایستگی رقابت و رفتارهای غیر مسئولانه در بازارهای مالی است. اروپا مسئله نبوده بلکه بخشی از راه حل است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو وضعیت بیکاری در اتحادیه اروپا را بد ارزیابی کرده و اظهار داشت که بیکاری به شکل چشمگیری رو به افزایش است و در برخی کشورها بسیار بالا رفته است بخصوص در بین نسل جوان.

وی همچنین ترکیبی از سیاستهای رشد و سیاستهای ریاضتی را در غلبه بر بحران درست ارزیابی کرده و اظهار داشت که ما باید چنین سیاستی را در پیش بگیریم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما باید اقدامات بیشتری را علیه بیکاری جوانان انجام دهیم خاطر نشان کرد که من هیچ شکی ندارم که راه حل مسائل از راه اقدامات کوتاه مدت به دست نمی آید. رشد اقتصادی درست از راه اصلاحاتی ایجاد می شود که کشورهای اروپایی را شایسته تر برای رقابت کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه یورو امروز هنوز یک ارز قابل اعتماد و پایدار است گفت: همه افراد بدبین به یورو که از یک سال پیش پایان ارز مشترک اروپایی را پیش بینی کرده بودند باید عذرخواهی کرده و اعتراف کنند که اشتباه کردند.

باروسو همچنین با تاکید بر اینکه آلمان با توجه به سهمی که در برنامه های نجات یورو ایفا می کند بخش بزرگی از بار را بر دوش می کشد در عین حال تصریح کرد که رضایت از خود برای آلمان خطرناک است. ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد اروپا به طور تنگاتنگ به هم گره خورده است و آلمان یک سود برنده اصلی بازارهای اروپایی و یک یوروی پایدار است.

وی در ادامه با تمجید از نقش آلمان در مسیر غلبه بر بحران در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که بسیاری از امور در اروپا خوب پیش نمی رود و جای تعجب ندارد که استقبال و رضایت از اروپا با توجه به شمار بالای بیکاری در همه جا کاهش پیدا کرده باشد. بنابراین ما به یک شخصیت رهبری قدرتمند نیاز داریم که اعلام کند مقصر بحران اروپا نیست و چه خطراتی وجود دارد.

وی همچنین تصمیمات نادرست در سطح ملی و نبود نظارت بر بانکها را از عوامل بحران زا ارزیابی کرده و تصریح کرد که در اصل اتحادیه اروپا یک قربانی بحران است و ما بخشی از مسئله نبوده بلکه قسمتی از راه حل هستیم.

باروسو در بخش دیگری از این گفتگو بر لزوم تشکیل یک اتحادیه سیاسی با یک دولت اروپایی که در راس آن قرار گرفته و دربرابر نمایندگان ملتهای اروپایی و دولتهای این اتحادیه پاسخگو باشد تاکید کرد.