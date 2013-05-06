بازگشایی دروازه‌ صادرات گاز ایران به امارات/ رونمایی از هاب جدید گاز خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با راه اندازی برخی از طرح‌های افزایش ظرفیت تولید گاز ایران در منطقه خلیج فارس همچون طرح توسعه سازند گازی میدان مشترک سلمان، بهره‌برداری از کارخانه ان.جی.ال سیری و راه اندازی برخی از زیرساخت همچون خط لوله دریایی، مذاکراتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای صادرات آغاز شده است.



بر این اساس مسئولان مختلف وزارت نفت از مذاکره با امارات متحده عربی و عمان برای صادرات گاز طبیعی خبر داده و تاکید می کنند: مذاکرات با این دو کشور بیش از سایر کشورهای عربی برای صادرات گاز جدی است.



از سوی دیگر با بهره برداری کارخانه NGL سیری و به‌زودی سازند گازی میدان سلمان ظرفیت تولید بیش از 600 میلیون فوت مکعب گاز در قلب خلیج فارس فراهم می‌شود که صادرات این گاز به کشورهای همسایه علاوه بر درآمدهای اقتصادی مزیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هم برای کشور به همراه دارد.



همزمان با این تغییر و تحولات در سیاست‌های تجارت گاز ایران، هم اکنون زیر ساخت‌های انتقال دریایی گاز به کشورهای عربی در حال آماده سازی نهایی است و مسئولان صنعت نفت از "جزیره سیری" به عنوان هاب جدید صادرات گاز ایران به امارات و عمان و در اینده سایر کشورهای عربی یاد می کنند.





سیری هاب جدید صادرات گاز ایران در خلیج‌فارس



محمود زیرکچیان‌زاده در گفتگو با مهر درباره ویژگی‌های جزیره سیری برای تبدیل به دروازه‌های صادرات گاز ایران به کشورهای عربی، گفت: این جزیره نفت و گازخیز از موقعیت ژئوانرژی و ژئوپولیتیکی برای صادرات گاز به کشورهای همسایه برخوردار است.



مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه سیری با دوبی و مبارک امارات 100 کیلومتر فاصله دریایی دارد، تصریح کرد: همچنین این جزیره در 300 کیلومتری پارس جنوبی قرار گرفته و با بهره برداری از خط لوله سیری – عسلویه حتی امکان انتقال گاز فازهای جدید پارس جنوبی به منطقه سیری وجود دارد.



نائب رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه هم اکنون جزیره سیری با ساخت و راه‌اندازی خطوط لوله به جزایر قشم و کیش متصل شده است، تبیین کرد: به عبارت دیگر این جزیره به شاهراه انتقال گاز ایران در خلیج فارس تبدیل شده است.



این مقام مسئول با بیان اینکه در آینده با بهره‌براری از طرح توسعه میدان گازی کیش، فروز B و برخی از میادین اقماری جزیره سیری امکان تولید معادل 4 فاز پارس جنوبی گاز طبیعی وجود دارد، تبیین کرد: با توجه به شرایط تولید گاز در منطقه خلیج فارس ایران می‌تواند نیازهای گازی امارات و عمان را به طور کامل تامین کند.





زنگ خطر کمبود گاز اعراب و پیشنهاد قراردادهای فصلی



به گزارش مهر، در حال حاضر زنگ خطر بحران کمبود گاز طبیعی در بین کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس همچون کویت، امارات متحده عربی، عمان، عراق، بحرین و حتی عربستان سعودی به صدا درآمده است.



در این بین هم قطر هم به عنوان یک همسایه گاز خیز اعراب، بخش عمده‌ای از گاز تولیدی خود را در قالب قراردادهای بلندمدت و تک محموله LNG با قیمت‌های بسیار بالا به ژاپن، کره جنوبی، آرژانتین، هند، چین و انگلستان عرضه می‌کند که این موضوع منجر به منفی شدن تراز گاز حتی امارات در تابستان‌ها می شود.



با این وجود برخی از کارشناسان انرژی اخیرا پیشنهاد داده اند که ایران بریا صادرات گاز به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قراردادهای فصلی را در دستور کار قرار دهد.



بر این اساس در فصول گرم و تابستانی سال گاز مازاد ایران به کشورهای عربی صادر شود و با فروکش کردن گرمای هوا در پنج ماهه پایانی سال گاز صادراتی صرف تامین سوخت وئ انرژی نیروگاه ها، صنایع، مشترکان خانگی و تجاری شود.



اکبر ترکان پیشتر با بیان اینکه ایران قطعا شرایط امروزی تحریم‌های نفت و گاز را پشت سر می‌گذارد، تاکید کرده بود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران باید قراردادهای فصلی فروش گاز را تدوین و اجرایی کند.



معاون اسبق برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه در قالب قراردادهای 6 ماهه ایران باید به صورت فصلی امکان صادرات گاز به کشورهای مختلف وجود دارد، گفته بود: اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و حتی پاکستان در فصل تابستان بیش از زمستان به گاز نیاز دارند.



وی با تاکید بر اینکه ایران هم در فصل تابستان ظرفیت مازادی برای صادرات گاز طبیعی در اختیار دارد، تصریح کرده بود: از این رو امکان صادرات گاز به صورت فصلی وجود دارد.