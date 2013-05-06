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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

آوی دیختر:

اسرائیل وارد جنگ با سوریه نخواهد شد

اسرائیل وارد جنگ با سوریه نخواهد شد

رئیس سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) امروز اظهار داشت: اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد اما برای سناریوهای غیرقابل پیش بینی آماده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، "آوی دیختر" رئیس سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد؛ اسرائیل هرگز وارد جنگ دایر در سوریه نمی شود، اما خود را برای سناریوهای غیرقابل پیش بینی آماده می کند.

از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی معاریو امروز در گزارشی اعلام کرد: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل از اعضای کابینه خود خواسته است، هیچ اظهار نظری درباره حملات اخیر به سوریه نداشته باشند.

خاطرنشان می شود جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته با نفوذ به حریم هوایی سوریه اهداف متعددی را هدف قرار دادند. در نتیجه این حملات به گفته منابع امنیتی 74 نفر کشته و زخمی شده اند.

کد مطلب 2048331

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