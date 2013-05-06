ابراز خرسندی تروریستها از حمله رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، یک نماینده از مخالفان سوری در شهر حمص ضمن برقراری تماس با یک شبکه صهیونیستی، از حملات این رژیم به سوریه ابراز خوشحالی کرد.



این مخالف که خود را "حسن الرستناوی" معرفی کرد، مدعی شد: نظام سوریه در برهه اخیر حملات خود را افزایش داده بود و همه کشورها شاهد این مسئله بودند اما هیچ اقدامی نکردند. اما دیدیم که اسرائیل به سوریه حمله کرد و در نوع خود اقدام پسندیده ای بود.



وی با بیان این مطلب افزود: ضربه اسرائیل به سوریه دل مخالفان را شاد کرد و درست زمانی که ارتش آزاد ناامید شده بود، روحیه را به آنها بازگرداند.