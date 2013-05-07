ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دستور مصطفی محمد نجار وزیر کشور به فرمانداران کل کشور برای تشکیل هیات های اجرایی انتخابات آغاز شد.

وزیر کشور از طریق ویدئوکنفرانس دستور شروع انتخابات را داده و سپس در نشست خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در محل ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور یافت.

ثبت نام یازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز 17 اردیبهشت آغاز و تا شنبه 21 اردیبشهت ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان حضور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و چهار برگ تصوير كليه صفحات آن و 12 قطعه عكس 4*6 جديد كه در سال جاري گرفته باشند از ساعت 8 صبح لغایت 18 بعدظهر برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کنند.

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

1- از رجال مذهبي ، سياسي .

2- ايراني الاصل .

3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

4- مدير و مدبر .

5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .

6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .

بنابراین گزارش وزارت كشور پس از پايان مهلت ثبت نام ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم خواهد کرد.

همچنین شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد. بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور می تواند حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید شود.

وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را اول خرداد ماه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .

فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از 3 خردادماه آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .

نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات است .

در همین راستا به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل شده است.

اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :

1- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او .

2- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او .

3-مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او .

همچنین شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد .

بنابراین گزارش تاکنون 24 شخصیت سیاسی و اقتصادی برای حضور در این انتخابات به طور رسمی اعلام کاندیداتوری کرده اند. تقریبا به همین تعداد چهره سیاسی نیز اعلام کرده اند که همچنان در حال بررسی شرایط برای ثبت نام در انتخابات هستند .

شورای نگهبان اعلام کرده است شرایط جدیدی را برای بررسی صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته است.