به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سوری دام پرس، تحلیلگر برجسته مصر در اظهاراتی تاکید کرد: سوریه برای آغاز جنگ علیه اسرائیل به اعلام جنگ نیازی ندارد، چون این کشور در صلح با اسرائیل نیست.

وی افزود: اعلام جنگ زمانی معنا می دهد که سوریه و اسرائیل در صلح باشند اما آنها فقط توافق آتش بس دارند و هر زمانی که سوریه این توافق را لغو کند، جنگ آغاز می شود.

هیکل تاکید کرد: با آغاز حمله سوریه به اسرائیل تغییر راهبردی مهمی در منطقه رخ می دهد و تمام ملت سوریه به حمایت از نظام خود بسیج می شوند.

وی افزود: البته در واقع این جنگ میان اسرائیل و ایران اما در زمین طرف اول خواهد بود.