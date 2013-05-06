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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

محمد حسنین هیکل:

اصابت نخستین موشک از سوریه به اسرائیل منطقه را وارد مرحله نوینی می‌کند

اصابت نخستین موشک از سوریه به اسرائیل منطقه را وارد مرحله نوینی می‌کند

تحلیلگر برجسته مصر در اظهاراتی تاکید کرد: سوریه برای آغاز جنگ علیه اسرائیل به اعلام جنگ نیازی ندارد، چون این کشور در صلح با اسرائیل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه سوری دام پرس، تحلیلگر برجسته مصر در اظهاراتی تاکید کرد: سوریه برای آغاز جنگ علیه اسرائیل به اعلام جنگ نیازی ندارد، چون این کشور در صلح با اسرائیل نیست.

وی افزود: اعلام جنگ زمانی معنا می دهد که سوریه و اسرائیل در صلح باشند اما آنها فقط توافق آتش بس دارند و هر زمانی که سوریه این توافق را لغو کند، جنگ آغاز می شود.

هیکل تاکید کرد: با آغاز حمله سوریه به اسرائیل تغییر راهبردی مهمی در منطقه رخ می دهد و تمام ملت سوریه به حمایت از نظام خود بسیج می شوند.

وی افزود: البته در واقع این جنگ میان اسرائیل و ایران اما در زمین طرف اول خواهد بود.

کد مطلب 2048634

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