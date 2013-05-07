مصطفی کواکبیان هم در روز اول برای کاندیداتوری انتخابات 92 ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان کاندیدای حزبی جریان اصلاحات با حضور در فرمانداری تهران برای حضور در یازدهمین رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

مصطفی کواکبیان متولد ۱۳۴۱ از سمنان و دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی دبیرکل حزب مردم سالاری و دبیرکل جبهه اصلاح طلبان است که به عنوان گزینه این تشکل های سیاسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است . به گفته خود کواکبیان تنها کاندیدای حزبی این انتخابات است.

کواکبیان دولت اخلاق را شعار انتخاباتی عنوان و در این مورد گفته است: واژه اخلاق مخفف پنج برنامه اصلی ما شامل الف؛ اقتصاد پیشرفته، خ؛ خدمت بی شائبه، ل؛ لغو تحریمهای بین المللی، الف؛ اصلاحات همه جانبه و ق؛ قانونمداری مقتدرانه است.

این کاندیدای ریاست جمهوری بیش از این بیان داشته است که در صورت کاندیداتوری خاتمی و هاشمی از انتخابات کناره گیری می کند . اما در عین حال کواکبیان بارها تاکید کرده است که خاتمی و هاشمی نمی آیند.

