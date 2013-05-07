طرح واژه مکتب ایرانی را به صلاح نمی دانستم/ مشایی به انتخابات ورود نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمدزاده کرمانی شامگاه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی برحمایت از مشایی و مکتب ایرانی از سوی شما افزود: یک بحثی را آقای رئیس جمهور مطرح کردند به نام مکتب ایرانی که در ان گفته می شد ایران در توسعه اسلام، فرهنگ و تمدن اسلام نقش داشته است که همین نظر در کتاب اقای مطهری نیز مطرح شده بود و من هم همین نظر را داشتم.

منکر تاریخ قبل از اسلام نیستم

وی با تاکید بر اینکه من منکر تاریخ قبل از اسلام نیستم اما اوج تمدن فرهنگ ایرانی بعد از اسلام است گفت: تاریخ گواه این ادعاست و صفویان، طاهریان و... بعد از اسلام بوجود آمد و تعداد ادبا و شعرایی مانند حافظ، سعدی و... در دوره بعد از اسلام شکل گرفت.

احمدزاده کرمانی تصریح کرد: تاکید بیش از اندازه بر ایرانی گری یک جور شائبه ارتجاع ایجاد می کند. حرفی که در زمان طاغوت بر آن پافشاری می شد که تمام تمدن و اوج تمدن ایرانی در قبل از اسلام بوده است.

طاغوت می گفت ما هر چه داریم برای قبل از اسلام است

وی با تاکید بر اینکه طاغوت می گفت ما هر چه داریم برای قبل از اسلام است اضافه کرد: اما شخص رئیس جمهور این نظر را نداشتند چراکه نمی توان از حرف حق گذشت.

استاندار سابق فارس با اشاره به تحریف این واژه گفت: اگر کسی از ایرانیت دم بزند برای تضعیف اسلامیت؛ خلاف است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برشرکت رحیم مشایی در انتخابات گفت: تصورم این است آقای مشایی به عرصه انتخابات ورود نخواهد کرد و ایشان به صلاح نیست تشریف بیاورند.

احمد زاده ادامه داد: چون ممکن است اتفاقاتی در آینده بیفتد که نه به صلاح خودشون و نه به صلاح اطرافیان و نه به صلاح رئیس جمهور باشد.

باید تمام ظرفیتهایی زنان و جوانان تحت عنوان سازمان ملی خانواده قرار گیرد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برنامه شما برای جوانان با تاکید بر جوان سازی در بدنه اجرایی دولت گفت: باید تمام ظرفیتهایی که در حوزه زنان و جوانان است تحت عنوان سازمان ملی خانواده قرار گیرد تا حقوق زنان، کودکان، جوانان و به طور کلی خانواده را دنبال کند.

وی ادامه داد: تفکیک زنان و جوانان را در سازمانها نگاه درستی نمی دانم چراکه اسلام نیز اساس خود را در تعریف خانواده گذاشته است.

در بخش کشاورزی غیربهره ور عمل می کنیم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر بهره وری در حوزه کشاورزی گفت: معتقدم در بخش کشاورزی غیربهره ور عمل می کنیم و نظام یکپارچه کاشت، داشت و برداشت حاکم نیست چراکه دولت متعهد بود به بخش کشاورزی یارانه بدهد اما این اتفاق نیفتاد.

وی اضافه کرد: همچنین تنها از 10 درصد ظرفیت معدن در ایران استفاده می شود در حالیکه ایران غنی از معادن است. در دیگر کشورها دولت اکتشاف اولیه ثانویه را انجام می دهد و استخراج و بهره وری به بخش خصوصی واگذار می شود اما در ایران معادنی که سالانه می توانست انبوهی پول از استخراج سنگ اهن و آلومینوم ... ایجاد شود رها شده است و با افتخار به صنعتی به مانند خودروسازی روی آوردیم.

رئیس سابق سازمان میراث ‏فرهنگی و گردشگری ایران اظهارداشت: با افتخار به صنعت خودوریی مثل پراید غیر ایمن روی آوردیم در حالیکه در جایی مثل معادن و اکتشافات نفتی را که مزیت نسبی دارد را رها کرده ایم.

خودورسازان پا روی خرخره مردم گذاشته اند

وی با تاکید بر اینکه خودورسازان پا روی خرخره مردم گذاشته اند اظهارداشت: باید دولت یک فرصت پنج ساله برای صفر کردن تعرفه خودرو بدهد و اگر خودروسازان ایرانی خود را به برندهای معروف نزدیک کردند از این صنعت حمایت و در غیر این صورت اجازه بدهند مردم از خودروهای ایمن و مطابق با استانداردهای یورو چهار و پنج که الودگی محیط زیست کمتری دارد و بنزین کمتری مصرف می کند استفاده کنند.

احمدزاده اظهارداشت: به صنعت خودور سازی چسبیده ایم در حالیکه صنعت پایین دستی نفت و انرژی رها شده اند و در جایی که میادین مشترک نفت و گاز داریم نیز با فقدان سرمایه گذاری روبرو است.

قطر چهار برابر ایران نفت استخراج می کند و ما روزانه چندمیلیارد دلار ضرر می دهیم

وی با تاکید بر اینکه قطر چهار برابر ایران نفت استخراج می کند و ما روزانه چندمیلیارد دلار از این ناحیه ضرر می دهیم گفت: کشور قطر با جمعیت یک میلیون نفر 270 میلیارد متر مکعب نفت استخراج می کند و ایران با 70 میلیون جمعیت 70 میلیارد متر مکعب.

نامزد احتمالی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت آینده باید از قلک خودرو دست بردارد تصریح کرد: سالیانه از استاندارد نبودن جاده ها و ماشین ها ضرر جانی و مالی می بینیم اما حاضر نیستیم این روند را اصلاح کنیم و ماشینهایی را در کشور استفاده کنیم که از استانداردهای بالایی برخوردار باشند.