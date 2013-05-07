بازسازی 1286 کیلومتر خطوط انتقال فرسوده آبرسانی در روستاهای مازندران

محمد حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح و بازسازی هزار و 286 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب از سال 84 تا کنون خبر داد و افزود: تا قبل از سال 84 تنها، دو هزار و 952 کیلومتر از این خطوط اصلاح و بازسازی شده بود.

وی با اشاره به تجهیز و راه اندازی 198 واحد ایستگاه پمپاژ در دولت های نهم و دهم گفت: قبل از این دو دولت، 427 واحد ایستگاه پمپاژ تجهیز و راه اندازی شده بود.

برزگر با اشاره به تحول عظیم در بخش اعتباری آبرسانی در دولت نهم و دهم تصریح کرد: با توجهی که در دو دولت اخیر به محرومین و روستاییان به ویژه در بخش آبرسانی شده، رشد اعتباری چشمگیری داشته ایم به طوریکه بیش از هزار و 803 میلیارد ریال اعتبار در این دو دولت در بخش آبرسانی روستایی مازندارن هزینه شد و این در حالی است که تا قبل از آن تنها، 318 میلیارد ریال اعتبار برای این بخش حیاتی در روستاها صرف شده بود.

مدیر عامل آبفار مازندران به بررسی مشکلات و چالش های پیش روی آبرسانی روستایی در استان پرداخت و گفت: کمبود منابع تامین آب شرب به دلیل کاهش دبی چاهها و چشمه ها بر اثر خشکسالی،هزینه بالای ایجاد تاسیسات آبرسانی به دلیل موقعیت جغرافیایی استان،فرسودگی درصد قابل توجهی از تاسیسات آبرسانی و هدررفت بیش از 30 درصد آب شرب و نیز کمبود اعتبارات عمرانی و نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از پروژه های در دست اجرا از مهمترین مشکلات موجود است.

برزگر، تامین اعتباری بالغ بر هزار و 345 میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و دو هزار و 473 میلیارد ریال برای اصلاح و بازسازی تاسیسات فرسوده را از رئوس درخواست های شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سفر چهارم دولت به استان برشمرد.

وی بیان داشت: در دو دولت نهم و دهم به 660 روستا با صرف اعتباری بالغ بر هزار و 803 میلیارد ریال در مازندران آبرسانی شده است.

مدیر عامل آبفار استان اظهار داشت: تا قبل از سال 84 تنها 892 روستا با 539 هزار نفر جمعیت آبدار بودند که این رقم در دو دولت اخیر به 660 روستا با جمعیتی بیش از 404 هزار نفر رسیده است.

برزگر ، شاخص بهره مندی آب روستایی در مازندران در فعالیت دولت نهم و دهم را بیش از 69 درصد اعلام کرد و گفت: این شاخص قبل از سال 84 حدود 55 درصد بوده است.

وی از حفر 158 حلقه چاه و 164 دهنه بهسازی چشمه از سال 84 تاکنون خبر داد و گفت: از ابتدای تاسیس شرکت آب و فاضلاب روستایی در مازندران 361 حلقه چاه حفر و 557 دهنه چشمه بهسازی شده بود.

وی نصب انشعابات و افزایش مشترکین در دو دولت اخیر را 195514 فقره اعلام کرد و افزود: این رقم تا قبل از سال 84 تنها 154 هزار فقره بوده است.



