به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح شنبه از پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه محصولات و دستاوردهای فناورانه و دانشبنیان شرکتهای مستقر در این مجموعه بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت زیستبوم علم، فناوری و نوآوری استان قرار گرفتند.
در این نمایشگاه مجموعهای از محصولات و دستاوردهای فناورانه شرکتهای آذربایجانغربی در حوزههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، زیستپزشکی، کشاورزی، انرژی، صنایع پیشرفته، نرمافزار و تولید محتوای دیجیتال ارائه شده است.
از جمله محصولات معرفی شده میتوان به زبالهسوز پیرولیزی، کیتهای تشخیصی بالینی، پلتفرم هوشمند تشخیص و درمان شخصیسازی شده ناباروری، کود مایع گوگرد پتاسیمی، سامانه مدیریت امور دهیاریها و کنترلر هوشمند موتورخانه اشاره کرد.
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