برنامه رسانه ای وزارت بهداشت برای مقابله با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شهرام رفیعی‌فر، در گردهمایی پویش ملی «هیچ‌کس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان» با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این پویش، گفت: پیش‌تر قول داده بودیم در اسرع وقت کارنمای پویش سرطان طراحی شود و خوشبختانه پس از انجام اقدامات لازم، اکنون مجموعه‌ای از محصولات و ظرفیت‌های رسانه‌ای برای اجرای پویش آماده شده است.

وی افزود: تمامی فایل‌های تولیدشده در سایت دفتر آموزش و ارتقای سلامت و پایگاه اینترنتی مربوط به پویش بارگذاری شده و نسخه‌های مختلف این محتواها نیز در اختیار حاضران در این گردهمایی قرار می‌گیرد.

رفیعی‌فر ادامه داد: در این مجموعه، فایل‌های با کیفیت چاپ، نسخه‌های کم‌حجم برای انتشار در فضای مجازی، محتوای قابل پخش از صداوسیما و فایل‌های مناسب برای استفاده در بیلبوردهای محیطی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به طراحی نشان ویژه این پویش، گفت: برای پویش «هیچ‌کس تنها نیست» نشان و ترکیب رنگ مشخصی طراحی شده است و لازم است در زمان چاپ محصولات رسانه‌ای، کدهای رنگی تعیین‌شده رعایت شود. فایل این نشان نیز در سایت دفتر قرار گرفته است.

طراحی محتوای آموزشی درباره سرطان‌های شایع

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، گفت: در تولید محتوای این پویش، سه سرطان پستان، کولورکتال و سرویکس مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن، موضوعاتی مانند نقش سبک زندگی در سرطان، سابقه خانوادگی و فامیلی سرطان و اقداماتی که افراد می‌توانند برای تشخیص زودرس علائم سرطان انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مجموعه‌ای از بیلبوردها و تابلوهای شهری با همین موضوعات طراحی شده و امیدواریم استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری تهران، در طول یک ماه اجرای پویش برای نصب و نمایش این محتواها در سطح شهرها همکاری کنند.

رفیعی‌فر تأکید کرد: تمام این محصولات آماده شده و فایل‌های لایه‌باز آنها نیز در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار گرفته است تا در صورت نیاز، امکان افزودن یا تغییر نشان سازمان‌ها و دستگاه‌های مشارکت‌کننده وجود داشته باشد.

توزیع محتوای آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

وی با اشاره به آماده‌سازی کتاب و محصولات آموزشی مرتبط با پویش، اظهار کرد: نمونه‌هایی از این محصولات چاپ و در کشور توزیع شده و در اختیار ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته است. فایل‌های با کیفیت چاپ نیز در اختیار دانشگاه‌ها قرار دارد.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، ادامه داد: علاوه بر کتاب اصلی، مجموعه‌ای با تعداد صفحات کمتر و برگرفته از فصل‌های مختلف کتاب نیز آماده شده است تا برای آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی مورد استفاده قرار گیرد. محتوای مورد نیاز برای فضاهای سرپوشیده نیز در قالب استند آماده شده و فایل‌های آن در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

تولید تیزرهای تلویزیونی، رادیویی و انیمیشن

رفیعی‌فر از تولید مجموعه‌ای از تیزرهای آموزشی برای پویش خبر داد و گفت: تیزرهای آموزشی با دقت و پس از چند مرحله اصلاح آماده شده‌اند که بخشی از آنها به صورت رئال و بخشی نیز در قالب انیمیشن تولید شده است.

وی ابراز امیدواری کرد صداوسیما در طول ماه اجرای پویش، این تیزرها را به دفعات پخش کند تا با تکرار پیام‌های آموزشی، آگاهی مردم درباره پیشگیری و کنترل سرطان افزایش یابد.

رفیعی‌فر افزود: تیزرهای رادیویی و پیام‌های کوتاه نیز برای این پویش آماده و در اختیار صداوسیما قرار گرفته و مکاتبات بیشتری نیز برای افزایش انتشار این محتواها انجام خواهد شد.

تبدیل بروشورها به پادکست

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با اشاره به تبدیل محتوای آموزشی به قالب صوتی، گفت: تمامی بروشورها به پادکست تبدیل شده‌اند و فایل‌های صوتی آنها نیز روی سایت دفتر و در مجموعه ارائه‌شده به حاضران قرار گرفته است.

وی افزود: این پادکست‌ها می‌توانند برای افرادی که امکان مطالعه محتوای مکتوب را ندارند، از جمله افراد نابینا، مورد استفاده قرار گیرند و در واقع بخش قابل توجهی از محتوای کتاب و بروشورها به صورت صوتی نیز در دسترس قرار گرفته است.

آموزش بیش از ۲۵۰ هزار نفر

رفیعی‌فر در ادامه از آموزش حضوری بیش از ۲۵۰ هزار نفر بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده خبر داد و گفت: این کتاب به عنوان نخستین راهنمای سلامت خانواده و داوطلبان سلامت سراسر کشور در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مجوز آموزش اجباری ضمن خدمت کارکنان دولت نیز دریافت شده و دستگاه‌ها در حال برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود هستند. همچنین برای آموزش سفیران سلامت خانواده و داوطلبان سلامت، کتاب و طرح درس تهیه شده تا مراقبان سلامت و تیم‌های پزشکی خانواده بتوانند آموزش‌ها را بر اساس اهداف مشخص ارائه کنند و گزارش‌های مربوط به آموزش نیز برای سنجش اثربخشی آن دریافت شود.

دعوت از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای مشارکت

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت با اشاره به آماده‌سازی اقلام ترویجی، گفت: استیکرها و کاورهای آماده‌شده می‌توانند در اختیار مراقبان سلامت، سفیران سلامت، تیم‌های سلامت از پزشک خانواده تا بهورز، سازمان‌های همکار، خیریه‌ها و سایر مشارکت‌کنندگان قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند به گسترش این اقلام و ورود پیام‌های سلامت به خانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها کمک کند تا حتی پس از پایان پویش نیز توجه مردم به پیشگیری و کنترل سرطان ادامه داشته باشد.

رفیعی‌فر با بیان اینکه مجموعه متنوعی از محصولات رسانه‌ای برای پویش امسال آماده شده است، گفت: ممکن است این مجموعه کاستی‌هایی داشته باشد و انتقادهایی نیز مطرح شود که همه آنها را می‌پذیریم و امیدواریم برای دوره‌های بعدی، با کمک و مشارکت همه مجموعه‌ها، محصولات بهتر و کامل‌تری آماده کنیم.

وی افزود: ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه بیماری‌های غیرواگیر و آموزش سلامت، همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، داوطلبان سلامت، سفیران سلامت خانواده، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توانند در اجرای این پویش مشارکت کنند.

رفیعی‌فر در پایان تأکید کرد: وقتی می‌توان از درد و رنج ناشی از سرطان پیشگیری کرد، باید همه دست به دست هم دهیم تا با این بیماری مبارزه کنیم و زندگی سالم و باکیفیت را برای همه مردم کشور فراهم کنیم.