۱۴ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان زیر کشت پسته

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده اظهار کرد: مجموع سطح باغ‌های پسته سیستان و بلوچستان به ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده که از این میزان، ۱۲ هزار و ۴۶ هکتار در مرحله باردهی اقتصادی و ۲ هزار و ۱۶۰ هکتار غیربارور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: میانگین عملکرد باغ‌های پسته استان حدود یک‌هزار کیلوگرم در هکتار است و شهرستان‌های زاهدان، خاش، تفتان و میرجاوه بیشترین سطح زیرکشت و تولید این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بیان کرد: سطح زیرکشت پسته نسبت به سال گذشته حدود یک‌هزار هکتار افزایش یافته که نشان‌دهنده استقبال باغداران از توسعه محصولات اقتصادی، کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی استان است.

پسته؛ محصولی اقتصادی و کم‌آب‌بر

دهمرده گفت: پسته به دلیل ارزش اقتصادی بالا و امکان بهره‌برداری از اراضی کم‌بازده، ظرفیت مناسبی برای اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات پرآب‌بر دارد و می‌تواند به افزایش درآمد بهره‌برداران و بهره‌وری منابع آب و خاک کمک کند.

وی ادامه داد: ارقام «احمدآقایی» و «کله‌قوچی» از ارقام غالب پسته در استان هستند و ارقامی مانند «اکبری»، «بادامی» و «احدی» نیز با هدف تنوع‌بخشی، تطبیق با شرایط اقلیمی و پاسخ به نیاز بازار کشت می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی این محصول اظهار کرد: بیش از ۴۶ ترمینال ضبط و فرآوری پسته در استان فعال است که سه واحد کاملاً مکانیزه و ۱۴ واحد نیمه‌مکانیزه هستند.

دهمرده افزود: ظرفیت اسمی این ترمینال‌ها ۱۰۵ تن پسته تر در ساعت است و ظرفیت عملیاتی آنها در فصل برداشت به حدود ۱۰ هزار تن می‌رسد.

وی گفت: مجموعه کشت و صنعت گوهرکوه تفتان، کارگاه آسیه شهنوازی در خاش و کارگاه مه‌جان نارویی در تفتان از مهم‌ترین واحدهای فرآوری مکانیزه پسته استان به شمار می‌روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: پسته تولیدی استان از کیفیت و سلامت بالایی برخوردار است و راهبرد اصلی، عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری استاندارد، سورتینگ مکانیزه، بسته‌بندی نوین و برندسازی تخصصی است.

دهمرده خاطرنشان کرد: ایجاد برند منطقه‌ای و شناسنامه‌دار کردن پسته سیستان و بلوچستان می‌تواند قدرت رقابت این محصول را در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش دهد.

وی گفت: تحقق اهداف صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره پسته، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تشکل‌ها و تولیدکنندگان است و سازمان جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی این محصول حمایت می‌کند.