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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

جزئیات سرقت پنج شی تاریخی ساسانی از موزه تبریز / اپراتور خواب بود

جزئیات سرقت پنج شی تاریخی ساسانی از موزه تبریز / اپراتور خواب بود

مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی گفت: پنج شی تاریخی مربوط به دوره ساسانی شامل دو بشقاب، یک تنگ و دو کشکول از جنس نقره شب جمعه از موزه تبریز سرقت شده است.

تراب محمدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه در ساختمان موزه آذربایجان دوربین های مدار بسته نصب شده در موقع سرقت، اپراتور ساختمان خواب بوده و سارق یا سارقان به راحتی وارد ساختمان شده اند. ضمن اینکه این موزه دارای دو نگهبان هم بوده اند اما آنها متوجه ورود دزدان نشده بودند.

وی با بیان اینکه سارقان از جایی وارد شده که نگهبانان تصور آن را هم نمی کردند و از غفلت اپراتور برای ورود استفاده کرده اند گفت: دوربین های مدار بسته، نحوه دزدی را ضبط کرده است و فیلم آن را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

به گفته محمدی این آثار دو بشقاب ، یک تنگ و دو کشکول از جنس نقره بوده است.

درحالیکه محمدی عنوان می کند اقدامات حفاظتی مانند دوربین مدار بسته و نگهبان در موزه تبریز وجود داشته است، اما صابر عباس زاده رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفته است که در ساختمان موزه آذربایجان موارد امنیتی به درستی رعایت نشده و دوربین های نصب شده در محل کیفیت مناسبی ندارند.

کد مطلب 2049572

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