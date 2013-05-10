راهنمای الکترونیک به موزه آبگینه می آید

یحیی رحمتی مدیرکل امور موزه های کشور به خبرنگار مهر گفت: مراسم رونمایی از راهنمای الکترونیک یکی از برنامه های هفته میراث فرهنگی در اواخر اردیبهشت ماه است که در نظر داریم برای این کار از توان بخش خصوصی استفاده کنیم منتها باید برای راه اندازی این راهنما هزینه های اولیه آن را پرداخت می کردیم و در ادامه آن را به بخش خصوصی بسپاریم.

وی ادامه داد: راهنمای الکترونیک یک بار تست شده و قرار است پس از موفقیت در موزه آبگینه، برای تمام موزه های کشور نیز ایجاد شود.

رحمتی گفت: یک دست بودن اشیای داخل موزه آبگینه باعث شد تا ورود راهنمای الکترونیک برای اولین بار در این موزه اجرا شود همانطور که به دلیل تعداد مراجعه کننده زیاد در کاخ گلستان این کاخ را برای اجرای طرح بلیت الکترونیکی در نظر گرفتیم.