به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی شامگاه چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ازمجموع 752 مصوبه هیئت دولت در سه دوره سفرهای استانی به مازندران 274 مصوبه برابر با حدود 36 درصد به طور کامل اجرایی و 449 مصوبه برابر با 60 درصد در دست اجرا و چهار درصد مصوبات نیز تاکنون اجرایی نشده است.



وی گفت: در مجموع 96 درصد مصوبات سه دور سفر استانی رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به مازندران اجرا و یا در دست اجرا است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در جلسه هیئت دولت شش هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار به بخش معدن و کشاورزی مازندران تخصیص یافت. از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده پنج هزار و 200 میلیار ریال به بخش کشاورزی و بقیه به بخش صنعت مازندران تخصیص یافت.



رحیمی بیان داشت: اعتبارات درنظر گرفته در بخش صنعت مازندران با تصویت هیئت دولت تا 10 هزار میلیارد ریال قابل افزایش است.



وی ارتقای مرکز تحقیقات دریایی لاریم، مطالعه و تعیین طرح جامعه معادن، تکمیل اکتشافات و تجهیز معدن ذغال سنگ، افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان ماهیان خاویاری از یکسال به پنج سال، تخصیص 100 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش موجودی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، اختصاص اعتبار لازم برای تجهیز و توسعه اراضی کشاورزی و تخصیص 100 میلیار ریال اعتبار برای تجهیز و توسعه واحد صنعتی مرغ لاین بابلکنار را ازجمله مصوبات هیئت دولت در بخش معدن و کشاورزی مازندران ذکر کرد.



وی همچنین اظهارداشت: در جلسه هیئت دولت برای اجرای برخی مصوبات سه دوره سفر رئیس جمهوری به مازندران که به علت نبود اعتبارات لازم متوقف شده بود، یکهزار و 400 میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شد.



وی افزود: همچنین دراین جلسه مقررشد 41 میلیون دلار از طریق بانک مرکزی برای برای احداث کارخانجات زباله سوز در مازندران تخصیص یابد.



معاون اول رئیس جمهوری گفت: تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پل ذغالچال ساری از طریق وزارت نفت در دستور کار است و این طرح در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی با در تشریح دستاوردهای دولت های نهم و دهم در مازندران گفت: تولید محصولات کشاورزی این استان از 3/4 میلیون تن تاقبل از فعالیت دولت عدالت پرور هم اکنون به 3/6 میلیون تن در سال افزایش یافته است.



رحیمی افزود: واحدهای صنعتی فعال درمازندران از سه هزار و 25 واحد تا قبل از فعالیت دولت های نهم و دهم اکنون به سه هزار و 415 واحد با اشتغالزایی 83 هزار نفر و همچنین شمار معادن فعال استان از 107 واحد به 208 معدن افزایش یافته است.



وی گفت: نیروگاه 500 مگاواتی نوشهر و همچنین نیروگاه زباله سوز ساری و نوشهر با همت دولت های نهم و دهم در دست اجرا است.



معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: با همت دولت های نهم و دهم وضعیت گاز رسانی از 24 شهر تا قبل از فعالیت این دولت اکنون به 48 شهر و از486 روستا به یکهزارو 379 روستا افزایش یافته است به گونه ای که هم اکنون 99 درصد خانوار شهری و 76 درصد خانوار روستایی در مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.



رحیمی گفت: از زمان فعالیت دولت های نهم و دهم تاکنون 276 کیلومتر آزاده راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی در مازندران احداث و 417 کیلومتر نیز در دست ساخت است.



وی بیان کرد: همچنین با همت دولت های نهم و دهم 291 نقطه حادثه خیز در محور های مواصلاتی مناطق مختلف مازندران حذف شد.



رحیمی با عنوان اینکه در جلسه هیئت دولت برای احداث کنارگذر ساری و اجرای فاضلاب های شهری و روستایی در مازندران اعتبارات مطلوب در نظر گرفته شد، افزود: برای آبرسانی به شهرهای گروه الف (پرجمعیت استان) مقرر شد تا ازمحل فروش سهام عدالت و اوراق مشارکت، نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز این طرح اقدام شود.



وی رویکرد دولت های نهم و دهم به توسعه مراکز آموزش عالی را بی نظیر توصیف کرد و گفت: مراکز آموزش عالی از 61 مرکز تا قبل از فعالیت دولت عدالت پرور اکنون به 141 مرکز و شمار دانشجویان نیز از 114 هزار نفر به 251 هزار نفر افزایش یافته است.



معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: تا قبل از فعالیت دولت های نهم و دهم 17 پایگاه امداد جاده ای در مازندران وجود داشت که این تعداد اکنون به 53 پایگاه افزایش یافته است.



وی گفت: همچنین هزار و 283 تخت جدید نیز به مجموع تخت های بیمارستانی مازندران افزوده شد و افزایش یکهزار و 830 تخت حدید دیگر نیز در دست اجرا است.



وی با بیان اینکه از سال 84 تاکنون دو هزار و 608 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ملی و استانی به مازندران تخصیص یافت، گفت: از زمان فعالیت دولت های نهم و دهم تاکنون 16 هزار و 839 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های اشتغالزایی در مازندران در نظر گرفته شد که از این مقدار 13 هزار و 572 میلیارد تومان تخصیص یافت.



معاون اول رئیس جمهوری گفت: اعتبارات استانی مازندران از 450 میلیارد تومان در سال 83 اکنون به 616 میلیارد تومان درصد افزایش یافته است.